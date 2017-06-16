Никита Пресняков исхудал из-за расставания со свободой

Через месяц старший внук Пугачевой станет женатым человеком. Подготовка идет полным ходом.

Чуть больше месяца остается до бракосочетания певца Никиты Преснякова и модели Алены Красновой. Бабушка Алла Пугачева подарила ему роскошный загородный дом. Родители – Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков – огромную квартиру в центре Москвы. Казалось бы, живи да радуйся!

Но Никита очень волнуется и переживает. На нервной почве, как говорят, стал плохо есть и сильно исхудал.

От поклонников это обстоятельство скрыть не удалось. "Тебе надо потолстеть немного, будешь симпатягой, как раньше, когда из Америки вернулся", "Никита мне больше нравился до, чем сейчас! Чересчур похудел мальчик!", "Это на нервной почве из-за свадьбы Никита так похудел, волнуется ведь, переживает – первый раз женится парень!" – пишут поклонники в комментариях к снимкам, которые певец публикует у себя на странице в соцсетях.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Май 22 2017 в 9:15 PDT

Как писали ранее Dni.Ru, Кристина Орбакайте не дает сыну никаких советов касаемо предстоящего события. "Я не люблю навязываться, к тому же я не эксперт в проведении свадеб – никого из детей пока не женила, – объяснила певица. – Я эксперт по выступлению на свадьбах. Могу пообещать, что выступлю и у Никиты. К тому же и он, и Алена – самостоятельные взрослые люди со своими вкусами. И хотят проявить креатив. Например, что касается наряда молодых, то решили, что это будет микс рока и женственности. Такой вот символ музыки и моды".



Торжество, по словам певицы, пройдет на природе, в одном из подмосковных поселков. Церемония бракосочетания будет выездной и состоится там же. Что же касается планов, то, как говорят, Никита, потеряв свободу, планирует завести ребенка и переехать жить в США.

