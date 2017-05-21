Пресняков об изменах в браке с Орбакайте

Музыкант Владимир Пресняков стал гостем программы "Секрет на миллион". Рассказывая об опыте совместной жизни с певицей Кристиной Орбакайте он решил не жалеть себя и высказался весьма откровенно и жестко.

Кристина Орбакайте, по словам самого Владимира Преснякова, стала для него первой любовью. Их роман закрутился еще в конце 80-х, когда старшей дочери Аллы Пугачевой было еще 15 лет. В 1991 году в их семье появился сын Никита, однако спустя всего пять лет пара распалась.

Оглядываясь назад музыкант возлагает большую часть вины за произошедшее на себя и тот образ жизни, который он тогда вел. "У нас была неспящая тусовка. Я гулял, пропадал ночами. Мы с Леней Агутиным могли встречать рассвет на Воробьевых горах, ходить по клубам", – признался музыкант в эфире телеканала НТВ.

"Кристина натерпелась. Были и другие женщины", – добавил он. Тем временем, по всей видимости для того, чтобы отвлечься от семейных неурядиц, дочь Примадонны решила сосредоточиться на построении карьеры и начала добиваться крупных успехов на сцене.

Пережить стремительный взлет популярности своей второй половинки Владимир Пресняков спокойно не мог. "О Кристине говорили все. Конечно, я включал "клыки", – признался он. В итоге и он, и Орбакайте поняли, что расставание неизбежно, а их отношения себя изжили.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) Янв 15 2017 в 6:28 PST

Несмотря на все это, расставание Владимир Пресняков переживал очень тяжело. По его собственному признанию, тем моральным терзаниям он бы предпочел настоящую рану. Сейчас музыкант раскаивается в ошибках молодости и понимает, что тогда жил неправильно.