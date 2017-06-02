Задержанная Довлатова об инциденте: Меня жестоко наказали

Известная радиоведущая и актриса Алла Довлатова, недавно в четвертый раз ставшая мамой, попала в беду на дороге. Артистка подробно рассказала об инциденте в своем Instagram.

Весь день 2 июня знаменитости жалуются в микроблоге на катастрофические заторы. Некоторые звезды, в частности Любовь Толкалина, провели за рулем больше четырех часов, но так никуда и не приехали, ничего не успели. Телеведущая Анфиса Чехова поплакалась подписчикам, что из-за пробок опаздывает на празднование дня рождения своего сына.

Алле Довлатовой пришлось еще хуже. После всех мучений она оказалась в полиции. Виной тому – шведский монарх.

"Добрый день, друзья! Хоть я и опоздала сегодня везде и не попала на съемку на НТВ, все-таки я верю, что день у меня добрый! Встала в пробку. Стою, стою... вдруг едет кортеж машин 🚨с мигалками и к ним из пробки прицепляются самые отчаянные 🚗🚙🚓🏎🚕, вот и я к ним прицепилась. Еду и радуюсь ☺️! И вдруг меня цап-царап! Останавливает инспектор ГИБДД, а к нему подъезжает машина с 🚨 и оттуда злой 😡 дяденька (из ФСО) кричит, чтоб меня жестоко наказали и ему доложили обязательно❗️" – восстановила ход событий в Instagram радиоведущая.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) Июн 2 2017 в 7:17 PDT

Позже выяснилось, в чем заключалась ее непростительная ошибка. "Оказывается я прицепилась к шведскому Королю 🤴🏼 Боже мой! И зачем он мне сдался! 🤷‍♀️ Ему же сто лет в обед! Вот сижу уже три часа, что меня оформляют и думаю, неужели я пролетарий? Никогда и не думала. А выходит, что я теперь настоящий Пролетарий, раз я пострадала от Монархии!" – пытается шутить в невеселой ситуации Алла.