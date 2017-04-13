42-летняя Довлатова в четвертый раз стала мамой

Известная радиоведущая и актриса Алла Довлатова в четвертый раз стала мамой. Счастливое событие в семье подруги Станислава Садальского произошло 13 апреля.

Алла родила своему супругу, подполковнику полиции Алексею Бороде, девочку. Как сообщили изданию Dni.Ru в пресс-службе "Русского "Радио", мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Параметры у малышки классические – рост 50 сантиметров и вес 3200.

В связи с рождением четвертого ребенка артистка взяла короткий отпуск. Энергичная карьеристка собирается выйти из декрета уже 20 апреля. Планируется, что с этого дня она снова будет вести "Вечернее шоу Аллы Довлатовой" из открытой студии "Русского Радио" (каждый будний день с 20:00).

Новоиспеченная мать сделала в Instagram соответствующий анонс. "Доброе утро ☀️, друзья! Вчера у меня начался декретный отпуск на Русском Радио и я уже сильно соскучилась и по слушателям и по гостям своим и по коллегам! Жду, не дождусь 20 апреля, когда вернусь в эфир!" – торопится приступить к работе Алла.

Примечательно, что еще день назад актриса занималась йогой. Довлатова обнародовала снимок, на котором она позирует с огромным животом. "Физкультпривет, друзья! Сегодня мы с Оксаной в последний раз занимаемся йогой перед моими родами. Я прозанималась йогой всю беременность! Начала сразу, как узнала о своем положении (срок 9 недель) А сегодня идет 39-я неделя. Дорогие женщины! Весь путь пройден самолично и я еще раз подтверждаю собственным примером – Йога для беременных необходима!" – заверила своих подписчиц опытная Довлатова.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) Апр 12 2017 в 6:41 PDT

Алла объяснила, почему без этого никак. "Применение дыхательных практик в период беременности улучшает обмен веществ, насыщает организм женщины и малыша кислородом, помогает расслабиться и снизить тонус матки, мягко адаптирует организм женщины и малыша к повышенным нагрузкам, расслабляет и облегчает боль при схватках. Улучшается маточно-плацентарное кровообращение, что является профилактикой хронической внутриутробной гипоксии у плода. Служит профилактикой заболеваний дыхательных путей в период беременности, т.к. укрепляется иммунитет. И вообще йога делает нас прекраснее и здоровее!" – перечислила Алла.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) Фев 22 2017 в 2:49 PST

Напомним, радиоведущая воспитывает троих детей. В первом браке у Довлатовой родились сын Павел и дочь Дарья. Когда Алла вышла замуж во второй раз за Алексея Бороду, на свет появилась дочь Александра. Когда Довлатова рассказала своим отпрыскам, что ждет четвертого малыша, те очень обрадовались.

"Все дети в едином порыве восторгаются и с нетерпением ждут, когда же можно будет пообщаться с малышкой. Паша, кстати, с самого начала мечтал о сестренке. Казалось бы, у него уже есть две сестры, но нет, ему мало. "Паша, – говорю, – а может, братика?" – "А смысл? – отвечает. – Он же все равно будет маленький, я с ним не буду играть". А появление в доме еще одной сестренки будет означать, что Паша сохранил собственную эксклюзивность, остался единственным сыном в семье, своего рода звездой", – рассказывала ранее в интервью счастливая мать.