Солнцев страдает из-за жуткой пластической операции

Бывший участник "Дома-2" снова лег под скальпель хирурга. Но потом пожалел о содеянном.

Рустам Солнцев считает, что со старостью и природными несовершенствами можно и нужно бороться. Поэтому он то и дело обращается за помощью к пластическому хирургу. Об очередном вмешательстве бывший участник телепрограммы "Дом-2" рассказал Dni.Ru.

"Меня очень беспокоили прикрытые большими складками кожи тяжелые верхние веки, и при помощи блефаропластики я наконец-то избавился от эффекта грустных глаз, – рассказал Солнцев. – Убрал и так называемые комки Биша, из-за которых лицо казалось полнее. Их болезненно выскабливали изнутри!"

"Теперь я весь опухший, отекший, с огромными синяками под глазами и ставшими, кажется, еще больше щеками. Завтра у меня гастроли – работаю в ночном клубе Владимира. А вид у меня ужасный. Даже не знаю что делать. Хожу в очках. Я уже не раз пожалел, что согласился себя исполосовать, так страдаю от своего отражения в зеркале – выгляжу откровенно ужасно. Лицо стало бандитским, паспорт на улице спрашивают. Но чего не сделаешь ради вечной молодости", – вздохнул 40-летний артист.

Надо заметить, что Солнцев не впервые стал клиентом пластического хирурга. Придя на "Дом-2", он, как говорят, сделал ринопластику, поскольку после ДТП у Рустама была серьезно травмирована перегородка. Филлеры, ботокс и увеличивающие губы инъекции – через все это шоумен прошел. Он заверил, что останавливаться не собирается, намереваясь и дальше добиваться идеальных пропорций лица и тела.