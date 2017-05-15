Друг Борисовой: Дана в клинике наконец-то протрезвела

Рустам Солнцев рассказал о дружбе с несчастной телеведущей. Однажды она его выручила.

На Первом канале прошли съемки третьего выпуска программы "Пусть говорят", посвященного телеведущей Дане Борисовой. Напомним, что она находится в частной клинике в Таиланде, где проходит курс реабилитации от наркозависимости. Туда ее упекли обманом, пообещав участие в реалити-шоу.

Одним из провокаторов стал знакомый по проекту "Дом-2" Рустам Солнцев, с которым телеведущая дружит уже 20 лет. По просьбе Dni.Ru Солнцев прокомментировал ее нынешнее состояние. "В Таиланде Дана не сразу поняла, что никаких съемок нет, – признался Рустам. – Но наконец-то она, что называется, протрезвела, и сегодня здраво оценивает происходящее. Дана стала той, которую я и любил все эти годы. Жду ее скорейшего возвращения из Таиланда".

Рассказал он и том, как развивались их отношения: "Когда-то очень давно я работал на канале "МУЗ-ТВ", а Дана вела "Армейский магазин" и была очень большой звездой, которую все знали, – вспомнил Рустам. – Тогда мы и подружились. Года два не расставались, постоянно были или вместе, или на связи. Вот тогда я и понял, какой Дана невероятный, великодушный, худенький человечек. Она на старенькой Toyota приезжала ко мне домой и пекла блины".

"Уже тогда Даночке казалось, что она непременно должна выйти замуж за красивого молодого человека, который будет ее оберегать, – продолжил Солнцев. – И тогда же, в 2002 году, случились ее первые серьезные романы. Случились и разрушились. Я успокаивал ее, давал какие-то советы. Помню, однажды она приехала и сообщила, что в "Останкино" ей заплатили 1200 долларов. Это были большие деньги. Она отделила от пачки часть купюр и протянула мне, потому что в ту пору я в них остро нуждался. И никогда назад эту сумму не требовала".