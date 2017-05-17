Потерявший брата Солнцев сообщил подробности трагедии

Звезда телепроекта "Дом-2" не может смириться с потерей. Солнцев не знает, когда боль и чувство опустошения оставят его.

Рустам Солнцев рассказал о трагедии в своей семье. Недавно ему пришлось хоронить 38-летнего двоюродного брата, который ушел из жизни из-за болезни сердца. Смерть Ярослава, как писали Dni.Ru, стала для его родственников и друзей внезапным и сильным ударом.

Dni.Ru выразили сочувствие Рустаму и попросили поделиться воспоминаниями о безвременно ушедшем близком человеке. "Я всегда относился к Ярославу как к родному брату, – признался Солнцев. – Мне были важны его мнение, поддержка. И теперь я на всю жизнь обречен тосковать и грустить по нему".

"Думаю о нем каждую секунду, разговариваю с ним, ругаю за то, что он вовремя не пошел к врачу. Сегодня я улыбаюсь, даю интервью, много общаюсь, но это все внешнее. На душе у меня очень тяжело, и когда это пройдет – не знаю", – смахнул слезы Рустам.

"Ярослав работал федеральным судьей, – продолжил Солнцев. – Он помогал многим людям, часто шел наперекор обстоятельствам, всегда боролся с несправедливостью. Но мы и подумать не могли, что Ярослав имеет серьезные проблем с сердцем – он никогда не жаловался на здоровье. Когда месяц назад у него что-то заболело в груди, мама отправляла его к врачу. А он только отмахнулся: мол, пройдет, нет времени".

По словам Рустама, брат все-все о нем знал: "Когда в конце 2005 года я решил участвовать в скандальном телепроекте "Дом-2", Ярослав не только не осудил, но и поддержал меня. Он радовался моим успехам, гордился. Часто так и говорил: "Руся, я все вижу!"