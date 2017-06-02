Детектор лжи для Дмитрия Шепелева

Появилась информация о том, что Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение. На сей раз шоумен будет вести передачу, в которой центральное место займет детектор лжи.

Дмитрий Шепелев возвращается на "Первый канал". Как утверждают некоторые СМИ, бывшие продюсеры ток-шоу "Прямой эфир" запускают новую передачу. Сообщается, что это будет психологическая программа, в котором близкие люди выясняют отношения, а ведущий проверяет истинность их слов на детекторе лжи. Предположительно, создатели программы уже отсняли пилотный выпуск, передает Starhit. Пока сам Дмитрий Шепелев никак не прокомментировал информацию.

Отметим, что идея такого ток-шоу не нова. На российском телевидении уже несколько раз выходили подобные программы. К примеру, несколько лет назад "Первый канал" вел трансляцию передачи "Детектор лжи", которую вел небезызвестный Андрей Малахов.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что Дмитрий Шепелев займет место Бориса Корчевникова в его передаче "Прямой эфир". Сам Дмитрий прокомментировал информацию у себя в Instagram. "Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия". Старт уже в марте, – написал Дмитрий. – Кто, если не я? :-)". Однако до сих пор шоу все еще ведет Корчевников. Шепелев же пока не был замечен в передаче.

А ведь еще в феврале было объявлено, что Борис покидает ток-шоу "Прямой эфир". В качестве возможных причин такого решения осведомленные источники назвали личные обстоятельства ведущего и проблемы со здоровьем. В 2015 году он рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли мозга.

К слову, у самого Корчевникова в вопросе трудоустройства все замечательно. "Прямой эфир" Борис покинет в начале июля. Корчевников же займет завидный пост. На официальном сайте Московского Патриархата еще 3 мая появилось объявление с информацией о том, где отныне будет работать ведущий популярного шоу "Прямой эфир".