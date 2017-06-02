Дочь Гагариной ведет себя странно

Популярная певица Полина Гагарина рассказала о том, как складывается ее жизнь после родов дочери Мии. Новоиспеченная мать призналась, что у нее дергается глаз и ей страшновато от того, как ведет себя девочка.

Гагарина стала гостьей популярного в Сети шоу "ОК на связи!". В откровенном интервью артистка сообщила, как она возвращается в форму после беременности. В прямом эфире Полина исполнила несколько песен, в том числе хит "Драмы больше нет".

По словам звезды, ее крошка-дочь, родившаяся в конце апреля, развивается какими-то рекордными темпами, что странно и удивительно. Малышка иногда даже пугает Гагарину своей сообразительностью. Говорить она начала намного раньше, чем это делают другие дети.

"Мии, в отличии от моего сына, очень нравится, когда я пою. Недавно был клип по телевизору, и она прямо замерла и начала во все глаза смотреть. Дети сейчас совершенно другие. Они такие быстрые, что я не понимаю, как вообще это возможно. То есть все показатели, которые должны быть в месяц или в три месяца, мы все это уже умеем. Даже страшновато. Мы начали говорить, агукать на второй неделе. Я подумала, что ослышалась", – не без гордости рассказала Полина.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Апр 29 2017 в 3:48 PDT

Практически сразу после появления на свет дочки, толком не посидев в декрете, артистка вернулась на сцену. "Если не обращать внимания на мой дергающийся правый глаз и на то, что иногда на концертах я забываю слова, то все объясняется тем, что я соскучилась, конечно. Я мама дважды, хотя это пока еще не очень умещается у меня в голове, но все-таки еще я и артистка и, конечно, я очень скучала по сцене", – объяснила нежелание сидеть дома ответственная и востребованная Гагарина.

Беременность отразилась на фигуре артистки, поэтому сейчас она сидит на строгой диете. "Рацион моих последних четырех недель, всем, я думаю, это очень интересно, – это курица и брокколи. Без соли, без сахара, – подчеркнула Полина. – Вода. Ну так, чтобы просто не упасть где-нибудь".

В беседе с ведущим шоу Евгением Рыбовым артистка рассказала и о своем хите "Драмы больше нет". "Лена Темникова сказала, что есть песня, написал ее Геннадий Дудин. Я послушала и сказала: "Лен, это не мое, я не понимаю ничего". Поскольку времени у меня было много, времени до рождения было еще ого-го, я между прочим съездила на студию, записала эту песню, очень спокойно, без всяких надежд и эмоций и уехала с семьей отдыхать на Мальдивы, где мы записывали клип, всячески отдыхали и веселились. И я вообще забыла про существование такой песни. Вернувшись, я получила демо обратно, тоже ничего не поняла. И только искусанные локти Лены и неожиданная реакция моей мамы заставили меня задуматься. Тут я показала песню еще нескольким людям, и когда всем понравилось, я поняла, что что-то тут не так", – с иронией вспоминает исполнительница.

Скоро у этой полюбившейся народу композиции будет клип. "Мы его снимаем в июне, в начале, и я очень жду от своего организма еще больших результатов. Но пока он сказал: "Подожди". Вес встал, но поскольку все так хотят драм, буду я толстенькой в клипе, ну что делать", – развела руками улыбающаяся Гагарина.