Гагарина показала фото с новорожденной

Известная певица Полина Гагарина откровенно рассказала о беременности. Исполнительница опубликовала фотографию с новорожденной.

Снимок появился на странице звезды в социальной сети Instagram. Гагарина выразила благодарность персоналу роддома и назвала рождение ребенка волшебным событием.

Под фотографией тут же появились сотни восторженных комментариев. "Полиночка, от души поздравляю с таким радостным и счастливым днем вашей жизни! Здоровья и тепла малышу", – пишет один из поклонников творчества исполнительницы. Всего через полчаса после публикации снимок набрал более 50 тысяч отметок "Мне нравится".

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Апр 29 2017 в 3:48 PDT

Напомним, Полина Гагарина родила второго ребенка 26 апреля. Певица и ее близкие тщательно скрывали этот факт, поэтому о чудесном прибавлении в семействе стало известно только спустя сутки.

Исполнительница скрывает пол и имя малыша. Судя по публикации в социальной сети, у нее родилась девочка.

Как писали Dni.Ru, отцом второго наследника звезды стал ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков. У Гагариной подрастает сын Андрей от ее предыдущего брака с актером Петром Кисловым.