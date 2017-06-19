Подольская оголилась на отдыхе

Популярная певица Наталья Подольская сбежала из холодной Москвы в жаркую Испанию. Компанию исполнительнице составили ее любимые "мальчишки" – муж Владимир Пресняков и сын Артем.

Все меньше людей остается мерзнуть в столице – знаменитости толпами улетают на юг. Наталья Подольская и ее супруг остановили свой выбор на солнечном испанском городе Дении в провинции Аликанте.

Певица уже вовсю наслаждается отдыхом и делится снимками с пляжа. На одном из фото артистка позирует в бикини. Вместе с ней запечатлен сын Артем, увлеченный игрой. "У нас с Темой тут дел не переделать. Воды не переносить, песочек не перекопать....😍😍😍😍", – умиляется любящая мать.

Подписчикам Натальи очень уж нравятся ее бесконечные ноги и стройная фигура. "Туся-длинноножка", "Вот это ножки!!! Да и грудь, и животик – все подтянуто и очень красиво!" – похвалили Подольскую пользователи Сети.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июн 19 2017 в 2:36 PDT

На других кадрах кокетка оголила плоский живот. Для ресторана и прогулок исполнительница выбирает наряды, подчеркивающие идеальный пресс и осиную талию.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июн 18 2017 в 3:39 PDT

Пока у ребенка тихий час, Наталья и Владимир позволяют себе немного романтики и коктейлей. "Темка спит, а мы с моим ❤️ по сангрийке😉! Кто придумал коляски – тот гений", – отметила Подольская. Чтобы оставаться сексуальной и притягательной для супруга, певица надевает откровенные наряды вроде юбки и топа в сеточку.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июн 19 2017 в 3:18 PDT

"Потрясающая пара!!!!!", "Обожаю вашу семью", "Пара замечательная и наряд прекрасный!" – восхищаются пользователи Сети. Немало восторженных комментариев досталось и милейшему сыну Натальи и Владимира Артему.