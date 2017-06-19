Подольская оголилась на отдыхе
Все меньше людей остается мерзнуть в столице – знаменитости толпами улетают на юг. Наталья Подольская и ее супруг остановили свой выбор на солнечном испанском городе Дении в провинции Аликанте.
Певица уже вовсю наслаждается отдыхом и делится снимками с пляжа. На одном из фото артистка позирует в бикини. Вместе с ней запечатлен сын Артем, увлеченный игрой. "У нас с Темой тут дел не переделать. Воды не переносить, песочек не перекопать....😍😍😍😍", – умиляется любящая мать.
Подписчикам Натальи очень уж нравятся ее бесконечные ноги и стройная фигура. "Туся-длинноножка", "Вот это ножки!!! Да и грудь, и животик – все подтянуто и очень красиво!" – похвалили Подольскую пользователи Сети.
На других кадрах кокетка оголила плоский живот. Для ресторана и прогулок исполнительница выбирает наряды, подчеркивающие идеальный пресс и осиную талию.
Пока у ребенка тихий час, Наталья и Владимир позволяют себе немного романтики и коктейлей. "Темка спит, а мы с моим ❤️ по сангрийке😉! Кто придумал коляски – тот гений", – отметила Подольская. Чтобы оставаться сексуальной и притягательной для супруга, певица надевает откровенные наряды вроде юбки и топа в сеточку.
"Потрясающая пара!!!!!", "Обожаю вашу семью", "Пара замечательная и наряд прекрасный!" – восхищаются пользователи Сети. Немало восторженных комментариев досталось и милейшему сыну Натальи и Владимира Артему.
Антонина Саврасова много лет была возле эпатажного актера и знает все его тайны
В Сети появилась петиция в ответ на "публичное оскорбление" журналистом граждан
Певица снялась в бикини и показала своих любимых мальчишек
Известный режиссер резко высказался об отношениях России и США