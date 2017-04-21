Подольская оставила Преснякова и уехала в Италию

Наталья Подольская оставила супруга, певца Владимира Преснякова и сына Артемия и уехала в Италию. В путешествии артистку сопровождает ее сестра.

Пока жители Москвы ежатся от холода в ожидании долгожданного тепла, певица Наталья Подольская наслаждается всеми прелестями весны в солнечной Италии. Популярная исполнительница покинула Россию, оставив мужа Владимира Преснякова и сына Артемия, чтобы провести несколько дней в компании сестры Юлианы.

Теперь на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Подольская публикует фотографии с роскошного отдыха. Девушки путешествуют по городам, делая перекусы в различных кафешках, радуются солнцу и морю. "3 дня только вдвоем 😍😍 мы этого так хотели !!!!!" – заявила певица, опубликовав совместное с сестрой фото в аккаунте. Родственницы не только наслаждаются прогулками, но и активно окультуриваются, посещая различные достопримечательности. "Мы здесь не только едим...🙈" – отметила Наталья.

Впрочем, уехав в Италию, Подольская не забывает о своих любимых мужчинах – муже и сыне. Артистка опубликовала фотографию, на которой они запечатлены, и написала: "Без этих двоих мальчиков меня не существует..."

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Апр 19 2017 в 11:59 PDT

Подписчики рады за Наталью, которая хоть на несколько дней смогла сменить обстановку. "Безумно красиво!", "Наташа,ваши фото всегда несут такой позитив👍👍👍👍", "Наташа, какая же красота!!! И ты, и то, что тебя окружает-все излучает тепло Человеческое!!!! Безумно горжусь тобой и радуюсь за тебя!!!💖💝", "Наташа, Вы такой позитивный человек!!!! Я вами с Володей восхищаюсь!!! Счастья вашей семье и любви!!!" – выразили свое восхищение поклонники.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Апр 19 2017 в 8:42 PDT

Между тем ходят слухи. что Наталья Подольская не просто так отправилась в Италию. Якобы певица и ее супруг выразили готовность поучаствовать в новом "звездном" сезона проекта "Орел и решка", где наравне с опытными путешественниками вроде Регины Тодоренко и Андрея Беднякова будут изучать другие страны.