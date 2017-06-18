Костюшкину понравился "разочек" со Стоцкой

Певец Стас Костюшкин поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией в свадебном костюме рядом со своей коллегой Анастасией Стоцкой. С поклонниками он поделился, что "разочек" женился на ней и ему понравилось.

"Вчера , один разочек , женился на @100tskaya (никнейм Анастасии Стоцкой в Instagram. – Прим. ред.). А че, мне понравилось .... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделился Стас Костюшкин со своими поклонниками.

Примечательно, что такой же снимок, но с более скромной подписью, появился и на странице певицы. "Хламурные мы с @stas_kostyushkin_official (никнейм Стаса Костюшкина в Instagram. – Прим. ред.) 😝 #СубботнийВечер 💁🏻", – подписала она. А хэштег успокоил подписчиков, что ни наряд жениха, ни разговоры о женитьбе не означают резких перемен в семейной жизни артистов. Отношения они изобразили в рамках нового проекта.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) Июн 18 2017 в 12:17 PDT

Пользователи Сети не могли остаться равнодушными к подобному анонсу. "Ого, каакой жених!!! 😍😍😱😱😱", "Классный такой! Тебе очень к лицу смокинг! 👌👏💐", "Классные!!! Вы Станислав такой прикольный, когда такой серьезный", "Молоток!", – сыпали восторгами пользователи Сети.

Публикация от Anastasia (@100tskaya) Июн 17 2017 в 12:59 PDT

Впрочем, придирчивые критики даже тут нашли повод придраться. "Стасик, что у вас с лицом??? Вы будто съели ,перед загсом, свой паспорт🙈😂👍👍👍", "А че хмурый такой??? Не скажешь, что понравилось 😹😹😹", – заметили подписчики.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) Июн 16 2017 в 9:32 PDT

Кто-то вспомнил о том, что у Стаса Костюшкина уже есть вторая половинка. "Куда смотрит @karapylka (никнейм жены Стаса Костюшкина Юлии. – Прим. ред.)", – поинтересовался дотошливый поклонник. Отметим, артист связал себя узами брака с чемпионкой России по акробатике еще в 2006 году. У пары родились двое детей – Богдан и Мирон.