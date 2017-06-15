Сестра Фриске: С каждым днем все тяжелее дышать

Прошло два года, как умерла певица Жанна Фриске. Сегодня, 15 июня, состоятся поминки по артистке, однако, по признанию младшей сестры Жанны, время не лечит, и с каждым днем ей тяжелее дышать.

Жанна Фриске умерла вечером 14 июня, однако лишь на следующий день это известие получило широкое распространение. Певица отчаянно боролась с неоперабельной опухолью мозга. Однако все попытки победить болезнь оказались тщетными.

В этот печальный день на своей официальной страничке в социальной сети Instagram о Жанне вспомнила ее младшая сестра Наталья. Впрочем, она не забывала о родственнице ни на минуту.

"Девочка моя😩моя родная сестренка...😔 говорят время лечит...но в нашем случае только хуже... с каждым днем все тяжелее дышать...постоянно думаю о тебе...почему ты? Почему тебя больше нет с нами? В 22.07 будет 2 года как твое сердечко перестало биться...до сих пор как в страшном сне, каждый раз надеюсь что это всего лишь сон😭" – оставила проникновенную запись под фотографией Жанны Наталья.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июн 14 2017 в 2:56 PDT

Подписчики немедленно отреагировали на публикацию Фриске. "боже, почему самые хорошие люди уходят из жизни самыми первыми.... Жанночка, пусть земля тебе будет пухом!❤️", "Мы скорбим вместе с вами. До сих пор смотрю и не верю, что Жанны нет....((((((", "Навсегда с нами навсегда наша", "Вечная память, любимая Жанна ..", "Наташенька, соболезную, держитесь!!! Царствие небесное, Жанночке, пусть Земля ей будет пухом!!! Она была лучиком на нашей эстраде😢😢😢" – откликнулись подписчики Фриске.

Сегодня, 15 июня, состоятся поминки по певице. Об этом объявил отец Жанны Владимир. "Мы поедем на могилу Жанны, помянем ее. Придет батюшка, наш семейный духовный отец. У меня с сердцем плохи дела – надо делать шунтирование. Мне уже ставили шунт девять лет назад. Скоро лягу на новую операцию. Хочу все успеть к своему дню рождения. В июле исполнится 65 лет", – цитирует отца Фриске сайт "Комсомольская правда".