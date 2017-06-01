Почему сын выглядит старше Марии Шукшиной

Личная жизнь актрисы оказалась не менее причудливой, чем творческая. Звезда рассказала о том, что делала в Лондоне.

Мария Шукшина сегодня снимается в главной роли в английско-американском сериале о русской мафии "МакМафия". Она и Алексей Серебряков играют русскую пару, которая уже много лет живет в Лондоне. А их сыном на экране стал 21-летний Джеймс Нортон – английский актер, известный по роли Андрея Болконского в мини-сериале "Би-би-си" "Война и мир". По сюжету он мечтает избавиться от отголосков темного прошлого своих родителей-мафиози и пытается создать легальный бизнес.

О съемках в Лондоне Мария рассказала в программе "Вечерний Ургант". "Маша, объясни мне это странное течение мысли английских продюсеров: как человек, который выглядит старше тебя в кадре, играет твоего сына?" – удивился Иван Ургант. "Инцест ты имеешь в виду? – рассмеялась Шукшина. – Я не знаю, наверное, я чем-то покорила".

Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) Май 12 2017 в 1:03 PDT

Вопросы личной жизни Иван Ургант не поднимал – актриса не любит это обсуждать. Как известно, первый брак Марии с бывшим одноклассником Артемом Трегубенко распался вскоре после рождения дочери Анны. Вторым мужем Шушкиной стал бизнесмен Алексей Касаткин, который был свидетелем на ее первой свадьбе. Новый роман, как говорили сплетники, обернулся кошмаром – муж пытался забрать у Марии их общего сына Макара. Ну а третьим супругом актрисы стал юрист Борис Вишняков, от которого она родила близнецов Фому и Фоку.

Макар, которому сейчас 19, мечтал стать моряком, но в итоге выбрал профессию международного юриста, сейчас учится в университете. Близнецы, которые в детстве славились своими шалостями, выросли и поумнели. По словам актрисы, 11-летний Фома думает стать архитектором – он хорошо рисует. А Фока с детства хочет стать президентом.

Дочь актрисы Анна – ей 28 лет – получила профессию продюсера, но сейчас у нее есть более важное дело – воспитание двухлетнего сына Славика. Марию роль бабушки не смущает. "Я и теща, и свекровь, на мой взгляд, замечательная, очень демократичная. Не лезу никогда ни во что, дети должны принимать самостоятельные решения при выборе спутника", – уверяет Шукшина.