Мария Шукшина обрыдалась от щемящего письма

Актриса исполнила дочерний долг. Она пытается понять, что в ней есть от знаменитого отца.

Марии Шукшиной было всего семь лет, когда не стало ее отца – режиссера, актера и писателя Василия Шукшина. "К сожалению, воспоминаний не так много. Врезалась одна картинка. Папа уезжал на съемку своего последнего фильма "Они сражались за родину", откуда уже не вернулся. Так получилось, что я последняя его провожала. Мы шли по двору, и мне было как-то очень грустно и тяжело. Когда попрощались, я побежала играть, а потом вдруг обернулась и увидела, что папа стоял и смотрел на меня. А на глазах у него были слезы, может, тоже что-то чувствовал", – вспоминает Шукшина.

Сегодня она всячески пытается восполнить свой проблем в информации о папе. "Я перечитала все книги папы, пересмотрела фильмы... Хотела понять отца, почувствовать ближе, увидеть, что во мне есть от него. Так родилась идея этого документального фильма. Я разговаривала о папе с Панфиловым, Никоненко, Кончаловским, Анненским, оператором Вадимом Юсовым…", – говорит Мария.

Фото опубликовано Мария Шукшина (@shukshina_maria) Дек 6 2016 в 2:00 PST

"А недавно музыкант Антон Жуков и актер Андрей Мерзликин поставили спектакль "Шукшин. Человек Земли". Я видела трехчасовое видео, обрыдалась. Андрюша читает биографию, живой оркестр, все настолько интересно, что не замечаешь, как пролетает время. Посмотрела и сказала, что тоже хотела бы в нем участвовать. Никогда не играла на сцене. Теперь буду читать небольшое щемящее письмо мамы Василия Шукшина, которое она написала уже после смерти сына", – цитирует актрису портал wday.ru.

