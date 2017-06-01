Тяжелая болезнь довела известного режиссера до инвалидности

Лишь сейчас стало известно о болезни известного россифского режиссера Сергея Ткачева. Актеры собирают деньги на спасение кинодеятеля, которому из-за недуга грозит инвалидность.

В социальных сетях клич о помощи кинули многие артисты. К примеру, актриса Мария Шалаева написала: "Моему другу и режиссеру моего первого фильма "Маша" срочно нужна помощь! Я знаю, что сейчас у всех плохо с деньгами, но, может быть, кто-то знает, какие еще есть пути!"

Не осталась в стороне и киновед, художественный руководитель российских программ ММКФ Ирины Павлова. "У нашего друга и коллеги, режиссера и сценариста Сергея Ткачева – огромная беда. Пока он и его жена, актриса Наталия Ткачева, с ней справлялись сами, они молчали как партизаны и ничего никому не говорили. Но сейчас ситуация настолько ужасна и катастрофична, что даже гордые Сережа с Наташей не смогли больше молчать", – сообщила Павлова.

Женщина рассказала о болезни Ткачева, состояние которого, по ее словам, с каждым днем лишь ухудшается. "У него коксартроз нижних конечностей второй степени, нарушение кровообращения позвоночника и нижних конечностей, атрофия мышц. Он уже почти не передвигается самостоятельно... Нужно успеть (чтобы не было еще большего ухудшения) с лечением и серьезной реабилитацией", – приводит слова Павловой Starhit. В заключение женщина отметила, что Ткачевы будут рады любой сумме, даже той, которую можно потратить "на чашку кофе или на вызов такси".

Позднее Павлова поблагодарила всех, кто остался неравнодушен к ее призыву. Она написала: "Помощи не бывает ни мало, ни много. Она либо есть, либо нет. Все мы люди, в основном, небогатые, и поодиночке мало можем сделать. Но вместе можем много. Например, спасти хорошего, красивого, благородного и талантливого человека. Еще раз – спасибо!"