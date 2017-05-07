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Отвратительное фото голой Бузовой возмутило фанатов

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Звезду "Дома-2" обозвали "тощим скелетом в трусах". И попросили наконец-то одеться.

Продолжение: Преснякова обругали за пляжное фото без трусов
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Телеведущая, а теперь еще и певица Ольга Бузова продолжает отдыхать на море. Правда, вряд ли у нее остается время на собственно отдых, поскольку каждый свой шаг она спешит запечатлеть на фото и поделиться свежим снимком с миром. Вот Оля у бассейна, вот обедает, вот пляшет, вот загорает...

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Сегодняшний день она начала с публикации снимка, на котором запечатлена в одних розовых бикини. Бюстгалтера на Бузовой при это не видно. Что началось на ее странице! В Ольгу полетели камни и желчь.

"Совсем не понятен посыл этих фото и видел... Если мужику, то в личку такое шлют. Если подразнить бывшего, то ясно, что до сих пор задевает, но увы, как правило, это просто отчаянные выплески женщин", "Пора бы повзрослеть, задуматься о детях, о семье достойном муже, а не скакать с голой ж..., уже 30 лет все-таки", "Хватит свои мослы всем напоказ выставлять, где твоя серьезность, противно смотреть", "Это позор. Тарасов правильно сделал что ушел от тебя, вся сущность вышла наружу", "Ольга, ну зачем каждый раз трусы между ягодицами заправлять? Ты и так девушка сексуальная и красивая, зачем излишне и навязчиво это подчеркивать?", "Дно морали, отвратительное фото", – злословят подписчики.

Прошлись они и по точеной фигуре Бузовой. "Скелет в трусах", "Фигура – кошмар", "Голень и бедро одной толщины", – юродствую фанаты.

Надо заметить, что Бузова привыкла к негативным выпадам в свой адрес и никогда в перепалку не вступает, не оправдывается и не обижается. Она считает, что если ее обсуждают, значит. нужна и интересна людям.

Автор: Иван Губкин7 мая 2017, 12:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова сверкнула грудью в ресторане

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