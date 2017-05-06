Актер Епифанцев жестко ответил на обвинения жены
О чем именно разоткровенничалась жена Владимира Епифанцева в своей интервью сам артист не знает. "Я живу в своем мире. Не видел ее интервью. Не знаю, что сказала жена", – признался он. Тем не менее, по отношению к возможному разрыву с Анастасией Веденской он занял предельно жесткую позицию.
"Она очень красивая, умная и талантливая. На остальное мне плевать. Если говорить о разводе, скажу так – у каждого человека есть неудачные мысли", – цитирует StarHit Владимира Епифанцева. Также артист поделился своим отношением к жизни и окружающим людям.
"Большинство людей – это трупы, их можно, конечно, оживить, но трудно. Я смотрю на них как на детей. Основная позиция взрослых – остаться в детском возрасте, они много всего накручивают, но мозгом они еще там. Я повзрослел, но потом решил спуститься обратно", – объяснил он.
Важную часть жизни артиста занимают социальные сети, куда он выкладывает свои короткие ролики. "Все эти ресурсы я использую для тренинга. То же самое было и с участием в программе "Секрет на миллион" – актерский тренинг. Я не такой в жизни. Хотел изобразить нечто другое. Все рыдали. Но я циничный мерзавец. Не ставлю людей ни во что", – признался Епифанцев.
Своим особым взглядом на мир актер старается поделиться и со своими детьми – Гордеем и Орфеем. "Поступайте, как хотите, делайте, что хотите. Слушайте тело, а не думайте головой", – привел он советы, которые дает детям.
"Им, конечно, тяжело, так как в школе все иначе. Я бы туда не отдал их. Но Анастасия – хорошая женщина, она боится. А я сам сидел всегда на последней парте и рисовал", – добавил Епифанцев.
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