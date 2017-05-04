Джигурда и Анисина отмечают важную дату

Отношениях разведенных Никиты Джигурды и Марины Анисиной внезапная "оттепель". Пара отмечает важную дату.

По всей видимости, развод оказал самое благотворное влияние на отношения эксцентричного актера Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной. Так, бывшие супруги не только наладили человеческое общение, но и стали больше времени проводить вместе (причем, как подозревают ушлые журналисты, не только из-за общих детей).

Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Марина Анисина опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Никитой Джигурдой. Бывшие супруги находятся в баре на берегу моря (или океана) и пьют на брудершафт. Как оказалось, им есть что отмечать. "Джигурда не признает развода! Говорит, что венчание гораздо важнее. Сегодня 9 лет моим венчанным "мучениям"!😂" – подписала фотографию Марина.

Подписчики немедленно рассыпались в поздравлениях и комплиментах. По мнению поклонников, Анисина и Джигурда, несмотря на то, что он играет на публику, изображая скандалиста, – идеальная пара, а все невзгоды пошли им лишь на пользу.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 4 2017 в 6:09 PDT

"С Праздником 😍", "Ничего не могу понять???😳вы вместе?????", "Будьте счастливы вы очень красивая пара!!!", "А вокруг романтика...❤❤❤", "Очень красивые...и счастье в глазах. ...", "какие вы красивые! пусть и Никита старательно делает вид, что он шут, но. мне кажется, именно он делает Вас счастливой", – прокомментировали публикацию пользователи Сети.

Ранее на пресс-конференции эпатажный артист Никита Джигурда заявил, что несмотря на всякого рода компрометирующие материалы (к примеру, видео, на котором актер занимается сексом с Людмилой Браташ), он верен Марине Анисиной. "Я не могу изменить Анисиной, и она это знает. Ей клепали доказательства, а она говорила – “покажите видео”. Любовь – это мы. Я сотворил миф, девять лет я доказывал миру, что каждая женщина – это богиня. Марина, я ради нее повенчался, прошел обряды!" – заявил Джигурда.

