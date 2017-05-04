Бородина защитила Бузову от звезд "Дома-2"

Ксения Бородина высказалась о драке, которая случилась из-за Ольги Бузовой на свадьбе звезд шоу "Дом-2". Телеведущая резко осудила действия мужчин.

Журналисты связались с Ксенией Бородиной, чтобы взять у нее комментарий относительно той драматической ситуации, которая произошла на свадьбе Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранца. "Драка получилась жаркой. Бились они по-настоящему, кто-то что-то себе разбил, но все происходило так быстро, что я не разглядела, что именно", – призналась Бородина.

Ксения негативно отнеслась к драке бывшего участника передачи "Дом-2" Тимура Гарафутдинова и новичка Эрнеста Птака. "Это на самом деле такие петушиные бои напоказ. Да, Эрнест пригласил Оленьку на танец, а Тимур их приревновал. Но драка им нужна была не чтобы по-честному все выяснить между собой, а чтобы побеситься. Они просто пиарятся на Бузовой! Оба нагло на ней пиарятся! И это после того, как она пережила такой неудавшийся брак и тяжелый развод", – пристыдила мужчин телеведущая.

Лицо скандально известного реалити-шоу высказалась и о личной жизни Ольги Бузовой. "Оленька, я точно знаю, хочет любви – чистой, светлой. Настоящей. А не пиара за свой счет. Мне как женщине, которая ее очень хорошо понимает, только остается надеяться, что все в жизни у нее скоро наладится. Думаю, сама она уже готова к новой любви", – цитирует Ксению Бородину Woman`s Day.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 4 2017 в 2:15 PDT

Напомним, свадебное торжество состоялось неделю назад, но репортеры только сейчас узнали о потасовке между звездами телепроекта. Тимур Гарафутдинов и Эрнест Птак претендуют на сердце Бузовой. Тимур посвятил ей песню, а Эрнест регулярно признается в любви в соцсетях. Конфликт произошел, когда Гарафутдинов пригласил на медленный танец Бузову. Как только Эрнест увидел, что Ольга танцует с Тимуром, он бросился на соперника с кулаками.