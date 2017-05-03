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У Даны Борисовой случился сердечный приступ

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press
Бывший жених Даны Борисовой Алексей Панков рассказал журналистам, что у телеведущей еще три года назад были проблемы с запрещенными препаратами. Однажды из-за наркотиков у блондинки даже случился сердечный приступ.
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Выходит, то, что Андрей Малахов молчал о Дане Борисовой (в надежде, что она исправится) два года – это еще не рекорд. Бывший возлюбленный скандально известной телеведущей хранил ее тайну еще дольше – три года.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Только сейчас бизнесмен из Германии Алексей Панков в откровенном интервью подтвердил, что телезвезда давно имеет проблемы с наркотиками. С ним Дана пыталась построить любовь в 2014 году.

Панков и Борисова познакомились на шоу "Давай поженимся!". До ЗАГСа молодые дойти не успели – вдрызг рассорились, а потом поливали друг друга помоями через СМИ. Дана обвинила бывшего любовника в том, что он ее преследует и якобы угрожает. Бизнесмену даже пришлось обратиться к юристам, чтобы спасти репутацию. Блондинка же заявила на него в полицию. 

Алексей утверждает, что в те месяцы разборок он бил тревогу, но его игнорировали. "Я же тогда знал, что она принимает наркотики, но меня никто не хотел слышать. Все, что я пытался донести, оборачивалось для меня черным пиаром", – пожаловался Панков.

Алексей Панков. Фото: vk.com/aleksei.pankow

Бизнесмен рассказал, что однажды, когда Борисова гостила у него в Берлине, у нее случился сердечный приступ на фоне приема запрещенных препаратов.

"Мы тогда только начали встречаться, я еще не знал о ее проблеме. Дане вдруг стало плохо, я вызвал "скорую". Врач, взяв кровь на анализ, уже тогда мне сказал: "Вы понимаете, что это наркотики?". Я не мог поверить в это. Но анализ-то врать не может!" – цитирует Панкова сайт Teleprogramma.pro.

Дана Борисова с бывшим. Фото: instagram.com/danaborisovatv

Мужчина хотел помочь телеведущей. "Я пытался поговорить с ней, но она отпиралась, уверяла, что это таблетки для похудания…  Сейчас мне очень ее жаль, хотя она сама себя до этого довела. Теперь, надеюсь, люди понимают, что она несла обо мне бред. И надеюсь ей стыдно, хотя… сомневаюсь", – резюмировал Алексей.

Дана Борисова и Алексей Панков. Фото: instagram.com/danaborisovatv

Напомним, в данный момент Дана проходит лечение в реабилитационной клинике в Таиланде, куда ее отправил "Первый канал". Блондинка рассказала, что в этом раю на Земле ей совсем не сладко. Для начала Борисову смутил ранний подъем. Затем она лишилась любимого гаджета и всех таблеток, которые сумела провезти через границу.

"У меня отобрали телефон. Это было очень жестоко, – пожаловалась Дана. – Я ничего не ем. Не могу физически ничего есть. Я слабая. У меня страшные фобии. Последние пару месяцев я боялась выходить из квартиры, садиться за руль".

На третий день пребывания в клинике в Таиланде Борисова сообщила, что у нее была кошмарная ночь после того, как специалисты забрали у нее все снотворные таблетки. А еще телеведущая застудила себе внутренние органы, просидев долгое время на холодных камнях.

Дане помогает держаться единственная мысль – о дочери Полине. И еще Борисова мечтает реабилитироваться. "Я не конченый человек, я способна на большее", – заверила попавшая в беду телеведущая.

Автор: Елена Алешина3 мая 2017, 21:11
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