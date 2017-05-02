Борисова о лечении в Таиланде: Это очень жестоко

Андрей Малахов посвятил своей заболевшей подруге Дане Борисовой второй выпуск шоу "Пусть говорят". В эфире "Первого канала" показали, как тяжело проходит лечение телеведущей в Таиланде.

В данный момент 40-летняя Борисова, которую мать уличила в употреблении запрещенных препаратов, находится в реабилитационной клинике в курортной стране. Блондинка рассказала, что в этом раю на Земле ей совсем не сладко.

Для начала Дану смутил ранний подъем в районе восьми часов утра. Затем она лишилась любимого гаджета и всех таблеток, которые сумела провезти через границу.

"У меня отобрали телефон. Это было очень жестоко, – пожаловалась Дана. – Я ничего не ем. Не могу физически ничего есть. Я слабая. У меня страшные фобии. Последние пару месяцев я боялась выходить из квартиры, садиться за руль".

На третий день пребывания в клинике в Таиланде Борисова сообщила, что у нее была кошмарная ночь после того, как специалисты забрали у нее все снотворные таблетки. Кто-то назвал раздраженную, измученную бессонницей девушку "невоздержанной особой". А еще телеведущая застудила себе внутренние органы, просидев долгое время на холодных камнях.

Дане помогает держаться единственная мысль – о дочери Полине. И еще Борисова мечтает реабилитироваться. "Я не конченый человек, я способна на большее", – заверила попавшая в беду блондинка.

"Многие верят в тебя. Я верю, у тебя все должно получиться! Береги себя, мы с тобой!" – поддержал подругу Андрей Малахов, два года молчавший о ситуации Борисовой в надежде, что она исправится.

