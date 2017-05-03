Близкие Кудрявцевой о ее беременности

Кабаева в прозрачном платье похулиганила Влади отходит от жизни Конфликт Борисовой с матерью Стоцкая о сходстве сына с Киркоровым Дом-2

Выбор читателей

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Бузова публично схватилась за округлившийся живот
Андрей Малахов два года молчал про Дану Борисову
Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой
партнеры
Среда 3 мая
Лента новостей
20:10
Сломавшаяся электричка парализовала Казанский вокзал
19:56
Российские аэропорты на три дня ограничат полеты
19:35
В Киеве гостям "Евровидения" предлагают сувениры с Путиным
19:20
Тунеядка подала в суд на родителей за отказ содержать ее
19:08
Мужчина пытался сжечь бывшую жену из-за 200 рублей
18:51
Челябинский школьник избил одноклассника живым ежом
18:41
На востоке Москвы загорелся склад (видео)
18:27
Путин отказался от помидоров Эрдогана
18:27
На выставке INTERCHARM представили главные новинки сезона
18:22
Установлена связь сахара с раком мозга
18:12
Кто заставит "Евровидение" забыть о бородатой Кончите
18:10
Москвича задержали за кражу золотистого ретривера
17:35
Известного музыканта расстреляли в Подмосковье
17:32
"Любитель бабушек" Ляшко спел "Смуглянку"
17:13
Летевший в Санкт-Петербург лайнер падал три километра
17:08
Серые трусы Кличко заворожили чемпиона мира
16:44
Центр Москвы закроют для автомобилистов
16:37
Овечкина обвинили в планировании нападения на Кросби
16:29
Госдума поддержала перенос обсуждения закона о реновации
16:10
Тело мужчины 3 месяца пролежало возле Курского вокзала
16:06
Невеста принца Гарри раскрыла секрет идеальной фигуры
15:44
Какая погода будет в Москве на 9 Мая
15:39
Свита Эрдогана насмешила Путина
15:31
Драка в московском магазине попала на видео
15:24
Порошенко потратил миллиард Януковича на привлекательность
15:08
Джонни Деппа поймали на жульничестве во время съемок
15:07
Чем грозят диеты
14:46
Украинские националисты готовят провокацию на 9 Мая
14:36
Участников "Евровидения" в Киеве встретили дубинками и наручниками
14:35
Самолет рухнул на шоссе на глазах у водителей (видео)
14:35
Россия простила Киргизии долг в $240 миллионов
14:31
Самозанятых россиян хотят лишить пенсий
14:14
Киев прекратил ломать перед Москвой "ядерную" комедию
14:11
В Москве объявили оранжевый уровень опасности
14:10
Шутка о покемонах в "Симпсонах" разгневала верующих
14:05
Ко Дню Победы создадут золотой ТТ и АК-47
14:05
Ирина Дубцова призналась в сложностях с мужчиной
14:03
Начались переговоры Путина и Эрдогана
13:54
"Кировлес" поставил крест на президентских амбициях Навального
13:37
В Москве эвакуируют Третьяковскую галерею
13:31
Вышел трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу
13:30
Урал терроризируют ядовитые черные змеи (видео)
13:29
У Орловой и Бородиной на "Доме-2" появилась соперница
13:28
Германика вывела дочь Октавию на подиум
13:21
Грязные подробности конфликта Борисовой с матерью
13:15
Подростки подожгли девушек за нежелание знакомиться
13:15
Губерниев признался в чувствах Кабаевой
13:11
Володин призвал не спешить с законом о сносе пятиэтажек
13:04
Ларсен и Барановская проследили за галантностью рыцарей
13:03
Путин заморозил плохую актрису Меркель
12:58
Гомер Симпсон ловил покемонов в храме (видео)
12:45
Реновация не затронет Хамовники и Арбат
12:43
Кабаева в прозрачном платье похулиганила после шоу
12:30
Московские родители требуют отменить последний звонок
12:21
Лицемерный Эрдоган попросил Россию об услуге
12:09
Девочка родилась со второй головой на животе
12:00
Российские умные имплантаты вылечат саркому
12:00
Стало известно о связи Максаковой и бывшей жены Вороненкова
11:43
Крым – российское Монако
11:36
Стоцкая объяснила поразительное сходство сына с Киркоровым
11:31
Лариса Долина довела певицу до срыва
11:30
Из банка РПЦ перед крахом пропало 5 миллиардов
11:28
Звезду "Каменской" поймали на встречке в Москве
11:18
Российские военные открыли огонь на границе с Украиной
11:09
В Москве ко Дню Победы организуют 37 бесплатных кинопоказов
11:09
Жена известного юмориста расплакалась от отчаяния
11:02
Вслед за Борисовой о наркотиках рассказали Лепс и Пьеха
10:56
Обнаженный российский художник удивил Нью-Йорк (видео)
10:50
Контакт с мобильным приложением грозит беременностью
10:45
Россиян предупредили о майских снегопадах
10:30
Известная актриса породнилась с главой "Русфонда"
10:11
Мультфильм "Маша и медведь" спас ребенка после трагедии
10:07
Пограничники обстреляли украинских контрабандистов
10:05
В России хотят отменить сертификацию лекарств
10:00
Война стратегий или война за стратегию?
09:54
Алиса Фрейндлих сменила имя
09:44
В Великобритании досрочно распущен парламент
09:38
Всемирный банк одолжил Украине $150 миллионов
09:20
В Новосибирске избили депутата
09:19
Трамп добил издевками расстроенную Клинтон
09:14
Известный рокер умер на сцене под музыку
09:14
В Москве в сгоревшей квартире нашли изрезанный труп
09:09
Майский отдых российских звезд
09:05
Изможденный Питт снялся для журнала впервые после развода с Джоли
09:00
Поезда из Москвы придут в Петербург с опозданием
08:42
Голая женщина в аэропорту попала на видео
08:36
Меланья Трамп подогрела слухи о разводе
08:35
Марина Влади отходит от жизни
08:31
Павлюченко устроил истерику после драки в финале Кубка России
08:27
В центре Москвы случился пожар
08:21
"Стражи Галактики-2" рассекретили ген Бога
08:13
Как Путин поднимает со дна отношения России и США
07:54
На МКАД такси протаранило грузовик (видео)
22:02
Петербурженка представит Европу на двух конкурсах красоты
21:47
Путин провел телефонный разговор с Трампом
21:43
Ученые объявили новую опасность курения
21:39
Голую грудь Кейт Миддлтон оценили в полтора миллиона
21:27
Как спастись от облысения
21:03
Борисова о лечении в Таиланде: Это очень жестоко
21:01
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой
Пугачева хочет похоронить Ленина
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Борисова о лечении в Таиланде: Это очень жестоко
Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу
Шоу-бизнес

Близкие Кудрявцевой о ее беременности

Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Dni.Ru расспросили представителя телеведущей о ее интересном положении. Отрицать он ничего не стал.
прочитано 2950 раз

Наблюдательные поклонники Кудрявцевой обратили внимание на то, что в последнее время телеведущая все чаще стала появляться в бесформенной одежде. А на многих снимках она прикрывает живот рукой или сумкой. Корреспондент Dni.Ru связался с представителем Кудрявцевой Алексеем Новацким и спросил, правда ли, что Лера скоро снова станет мамой. "Без комментариев", – сухо ответил Новацкий. Хотя слухи при этом он не стал опровергать.

ПО ТЕМЕ

45-летнюю Кудрявцеву сняли с округлившимся животом

Леру Кудрявцеву избил богатый ухажер

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Напомним, что с 2013 года Кудрявцева состоит в законном браке с хоккеистом Игорем Макаровым, в котором, по словам звезды, для полного счастья им не хватает ребенка. У Кудрявцевой уже есть сын Жак от первого брака, но общих детей с Макаровым пока нет. У супругов 16-летняя разница в возрасте, но это не стало преградой для их отношений. Появлению общего ребенка вроде бы тоже ничего не мешает.

Слухи о беременности Леры подогревает и мать ведущей, которая не раз говорила о том, что ее знаменитая дочь мечтает подарить первенца Макарову. Сама Кудрявцева не отрицает, что хочет стать матерью во второй раз. Причем о суррогатном материнстве теледива даже и слышать не желает. "Мы созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков. Я с удовольствием еще рожу сама, а потом буду воспитывать и детей своих детей!" – поделилась своими планами с журналистами Лера Кудрявцева.

Автор: Иван Губкин3 мая 2017, 18:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая Кудрявцева оголила дряблые руки на премии

567

комментарии

Политика

Свита Эрдогана насмешила Путина
Путин заморозил плохую актрису Меркель
Лицемерный Эрдоган попросил Россию об услуге
Трамп добил издевками расстроенную Клинтон

Шоу-бизнес

На каких условиях Боня и сын миллиардера поделили дочь
Судьба Бориса Корчевникова решена
Близкие Кудрявцевой о ее беременности
Водонаева спала с женщинами

Проишествия

Летевший в Санкт-Петербург лайнер падал три километра
Драка в московском магазине попала на видео
Самолет рухнул на шоссе на глазах у водителей (видео)
Подростки подожгли девушек за нежелание знакомиться

Lifestyle

Джонни Деппа поймали на жульничестве во время съемок
Шутка о покемонах в "Симпсонах" разгневала верующих
Вышел трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу
Обнаженный российский художник удивил Нью-Йорк (видео)
Шоу-бизнес

Бесстыдное видео рукоблудия Даны Борисовой

Обнаженная девушка, как две капли воды похожая на телеведущую, ласкает себя
Общество

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех

На новость о его визите в Нью-Йорк отреагировал поисковик авиабилетов Aviasales
Происшествия

Летевший в Санкт-Петербург лайнер падал три километра

Самолет едва не рухнул в Средиземное море
Шоу-бизнес

Близкие Кудрявцевой о ее беременности

Окружение телеведущей не отрицает интересного положения

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на май
Гороскоп здоровья на май
Любовный гороскоп на май
Апина рискует потерять здоровье из-за изменения внешности

Фоторепортажи

Кто заставит "Евровидение" забыть о бородатой Кончите
Германика вывела дочь Октавию на подиум
Губерниев признался в чувствах Кабаевой
Майский отдых российских звезд

Спорт

Серые трусы Кличко заворожили чемпиона мира
Овечкина обвинили в планировании нападения на Кросби
Павлюченко устроил истерику после драки в финале Кубка России
Радулов отказался играть за сборную России на ЧМ-2017

Регионы

Урал терроризируют ядовитые черные змеи (видео)
Сотрудник дома культуры сгорел во время оценки спирта
В Забайкалье подросток подорвался на минном поле
Кровавый налет на двух женщин в Ессентуках попал на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru