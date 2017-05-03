Близкие Кудрявцевой о ее беременности

Dni.Ru расспросили представителя телеведущей о ее интересном положении. Отрицать он ничего не стал.

Наблюдательные поклонники Кудрявцевой обратили внимание на то, что в последнее время телеведущая все чаще стала появляться в бесформенной одежде. А на многих снимках она прикрывает живот рукой или сумкой. Корреспондент Dni.Ru связался с представителем Кудрявцевой Алексеем Новацким и спросил, правда ли, что Лера скоро снова станет мамой. "Без комментариев", – сухо ответил Новацкий. Хотя слухи при этом он не стал опровергать.



Напомним, что с 2013 года Кудрявцева состоит в законном браке с хоккеистом Игорем Макаровым, в котором, по словам звезды, для полного счастья им не хватает ребенка. У Кудрявцевой уже есть сын Жак от первого брака, но общих детей с Макаровым пока нет. У супругов 16-летняя разница в возрасте, но это не стало преградой для их отношений. Появлению общего ребенка вроде бы тоже ничего не мешает.

Слухи о беременности Леры подогревает и мать ведущей, которая не раз говорила о том, что ее знаменитая дочь мечтает подарить первенца Макарову. Сама Кудрявцева не отрицает, что хочет стать матерью во второй раз. Причем о суррогатном материнстве теледива даже и слышать не желает. "Мы созданы для того, чтобы рожать детей, а после воспитывать своих внуков. Я с удовольствием еще рожу сама, а потом буду воспитывать и детей своих детей!" – поделилась своими планами с журналистами Лера Кудрявцева.