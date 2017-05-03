Ирина Дубцова призналась в сложностях с мужчиной

Ирина Дубцова дала откровенное интервью. Известная певица рассказала о личной жизни и работе.

Ирина Дубцова является не только востребованной исполнительницей, но и автором множества популярных песен. к примеру, именно она одарила Филиппа Киркорова, Тимати, Сергея Лазарева и многих других звезд отечественного шоу-бизнеса такими песнями, которые впоследствии стали хитами. При этом сама Дубцова призналась, что довольно самокритична. "Мне кажется, у меня такая правильная неуверенность в себе, которая помогает понять, готово что-то или еще надо подождать, доделать", – отметила Ирина.

Любовь является центральной темой ее творчества. Однако что происходит в частной жизни певицы, точно неизвестно. Сама она весьма немногословна. "Да, я часто пою о любви, но замуж пока второй раз не собираюсь, мне же не 90 лет, успею еще! Я для себя поняла, что мой мужчина должен быть моим другом – вот это залог крепких отношений. Не страсть, не суперсекс, не деньги. Друг. Сейчас мне нравится один мужчина, но на данный момент статус такой: все сложно", – цитирует Дубцову PeopleTalk.

У артистки подрастает сын Артем. Ему уже 11 лет. "К счастью, он не хочет быть музыкантом. Это такая нестабильная профессия для мужика! Девочка еще может выезжать на красоте, а вот мужчина должен быть по-настоящему талантливым. Он у меня компьютерщик, и на все мои заявления, что компьютеры – это какая-то фигня, говорит: "Вот придумаю приложение, заработаю кучу денег за один день, тогда и поговорим", – рассказала артистка.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Мар 12 2017 в 4:37 PDT

Напомним, Ирина Дубцова родила сына от супруга, солиста группы Plazma Романа Черницына. Исполнитель сделал предложение артистке в 2004 году на отчетном концерте "Фабрики звезд". Несколько лет эта пара считалась одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2013 году Роман и Ирина расстались. Маленький Артем остался с мамой. К слову, экс-супруги остались в прекрасных отношениях, Дубцова никогда не препятствовала встречам сына с бывшем мужем. Поэтому поклонники до сих пор верят, что она может вернуться к Черницыну.