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Стало известно о связи Максаковой и бывшей жены Вороненкова

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
На ток-шоу "Прямой эфир" депутат Евгений Пыхонин заявил о том, что Мария Максакова и бывшая жена Дениса Вороненкова Юлия когда-то были дружны. мужчина признался, что очень удивлен, что об их связи не все знали.
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В очередном выпуске передачи Бориса Корчевникова "Прямой эфир" была затронута тема внушительного наследства убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова. Примечательно, что незадолго до смерти мужчина отписал большую часть своего имущества бывшей жене Юлии и их двоим детям. Разумеется, вдова Мария Максакова была просто вне себя из-за этой ситуации.

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Однако на передаче выяснилось, что жены Вороненкова когда-то были дружны. Об этом заявил депутат Евгений Пыхонин. "Я видел, как Мария Петровна отзывалась о Юлии. Но у меня есть информация из абсолютно достоверных источников, что Мария и Юлия дружили, причем с давнего времени. Они были в хороших отношениях. Честно сказать, я удивлен… Судя по реакции в студии, об их дружбе не все знали. Я думаю, что у них была договоренность, потому что у Вороненкова было большое количество долгов", – сообщил Пыхонин.

Гости в студии обсудили и само наследство Вороненкова. Так, продюсер фестиваля !"Кинотавр" Марк Рудинштейн уверен, что у Юлии это состояние скоро "отожмут". "А теперь надо ждать, что бандиты все у нее отожмут. Это не очень хлопотно, есть куча подобных историй. Ей сразу пригрозят и поставят на место", – заявил мужчина.

Музыкальный продюсер Андрей Разин выразил мнение, что, возможно, Вороненков уже "давно готовил" Марию Максакову к своей афере – "что он гол как сокол". Однако осуществить ее беглому экс-депутату помешала лишь смерть.

Напомним, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Киллер скончался на операционном столе в больнице, куда был доставлен с места происшествия после перестрелки с охранником политика. Трагедия произошла на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко, возле гостиницы "Премьер-палас".

Автор: Наталья Аряева3 мая 2017, 12:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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