Светлана Лобода провалилась в Одессе

Выступление певицы Светланы Лободы, которая планировала выступить в одном из клубов Одессы, провалилось с треском. Всему виной оказались беспорядки, и концерт попросту отменили.

Накануне, 28 мая, Светлана Лобода должна была выступить в одном из клубов Одессы. Однако прямо перед выступлением артистки некие люди устроили митинг возле здания с требованием "остановить выступление и изгнать исполнительницу – желательно с лишением ее гражданства Украины". оказалось, на Лободу ополчились за то, что она регулярно выступает в России, поддерживает российских артистов, которым запретили въезд на Украину.

Воинственно настроенные люди начали кидать петарды и дымовые шашки, а после того, как полиция попыталась произвести личный досмотр двух участников, а те отказались, возникла потасовка, в ходе которой был применен слезоточивый газ. При этом якобы пострадавших не было, передает одесское издание "Думская". В итоге, концерт Лободы отменили.

Впоследствии об инциденте высказалась продюсер Светланы Нателла Крапивина (певица сделала репост на своей страничке в Instagram), обратившись к многочисленным фанатам артистки. "мы отменили концерт в Одессе в клубе Ибица в связи с очередными провокациями и реальной угрозой вашей безопасности. сценарий прежний. все те же персонажи. сегодня мне даже не хочется акцентировать внимание на том кто эти люди, какие организации они представляют. главное, что это граждане нашей страны. и это страшно", – констатировала Крапивина.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Май 28 2017 в 3:31 PDT

Нателла заявила, что они решились на этот шаг ради безопасности фанатов. "сегодня было очень много молодых людей и даже детей. когда в них полетели дымовые шашки и петарды – мы приняли решение отменить концерт", – объяснила продюсер. Сама светлана Лобода пока не прокомментировала неприятную ситуацию.