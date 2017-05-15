Анжелика Варум серьезно оплошала с зятем

Популярная певица Анжелика Варум выставила своего будущего зятя в невыгодном свете. О своей оплошности исполнительница сообщила в Instagram и оправдалась.

Анжелика собрала всю семью, чтобы отпраздновать Mother's day ("мамин день"). Фотографией с торжества артистка поделилась в Instagram, но вместо восторженных комментариев звезда получила град критики.

Поклонники артистки посчитали, что жених ее дочери Лизы выглядит странно и даже неряшливо. Мол, пиджак ему явно велик. Не понравились людям и волосы будущего зятя Варум и Агутина – слишком длинные.

Анжелике пришлось призвать всех к порядку и объясниться. Избранник дочери ей нравится, и "подставила" она его не нарочно. Оказалось, с одеждой парень промахнулся из-за Варум.

"Почитала комментарии к предыдущему моему посту. Спешу выступить в защиту моего "зятя", поскольку "...проводить его по уму", многим из моих подписчиков, не представится возможным))) Зовут его Марк. Ему 21 год, – начала издалека Анжелика. – Его отец и мама родились и выросли на Кубе. Марк родился в Америке".

Публикация от Анжелика Варум (@avarum) Май 15 2017 в 7:27 PDT

Далее исполнительница не поскупилась на комплименты. "Он потрясающий музыкант, без вредных привычек))) Направление, которое он "исповедует", называется концептуальный рок. За его плечами несколько профессиональных альбомов. Марк лидер группы, виртуозный барабанщик, замечательный певец и очень тонкий, деликатный человек", – нахваливает будущего мужа дочери певица.

В отношениях Анжелики с "зятем" не обошлось без мистики. "Из кармических совпадений: его маму тоже зовут Мария и мы обе родились в мае месяце, а Марк, как и мой муж, родился в июле", – сообщила артистка и перешла к главному – странному внешнему виду молодого человека.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum) Май 14 2017 в 3:32 PDT

"Немного необычный вид Марка на предыдущей фотографии – моя оплошность. Для празднования Дня матери мы выбрали место, где, в обязательном порядке, мужчина должен быть в пиджаке. Я забыла об этом предупредить и Марку пришлось надеть пиджак моего друга, который на голову его выше и немного шире в плечах)))", – повинилась любящая и добрая теща.

Liz Varum & Mark Angelo Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Окт 31 2016 в 7:04 PDT

К слову, как-то раз о будущем зяте высказался и Агутин. "Так было странно – время так бежит молниеносно. И вроде бы вот они только что были такими маленькими. И вдруг рядом – такой бойфренд волосатый с гитарой, кубинец. Я говорю: "Лиза, ну нельзя было найти нормального музыканта, почему сразу барабанщик?" Но оказалось, что он офигенно играет. Конечно, я боюсь стать дедом раньше времени, но что же тогда – детей не заводить, если бояться всего подряд?" – рассудил Леонид.