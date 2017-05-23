Агутин долго скрывал беременность Варум

Родители артистов были не в курсе грядущего прибавления в семействе. По признанию Леонида, "это было счастье, за которое страшно".

В этом году Леонид Агутин и Анжелика Варум отмечают "розовую" свадьбу. Их крепкой семье уже 17 лет. "Наверное, мы до сих пор вместе, потому что очень-очень похожи – по характеру, по отношению к работе, творчеству и людям, – уверяет Агутин. – Просто как брат с сестрой. Иногда кажется, что если бы меня лишили возможности все рассказывать Анжелике – например, что сейчас со мной происходит, – это была бы самая страшная трагедия".

"Она – главный в моей жизни человек, с которым я могу поделиться всем. Вот такой получается секрет. Ну и, конечно, "мы – вечная нежность друг друга", – поделился артист тайной семейного долголетия. – Я прошел и женитьбу, и романы. У меня был большой опустошающий опыт звездной вседозволенности. И вот познакомился с женщиной, с которой встречи не ждал".

Вспомнил Агутин начало страстного романа с Варум. "У Анжелики был парень, порядочный человек. Я хорошо к нему относился. Не отдал себе отчета в том, что фактически отбиваю у него девушку. Вроде бы и не намеревался, – вспоминает певец. – Слухи про нас распространялись, но притворялись – как будто не вместе. А когда начали жить вместе, то скрыли ото всех".

Артист пояснил причину такой игры. "Это было счастье, за которое страшно. Мы даже от родителей утаили! Не знал никто, кроме наших водителей. Пришлось сдаваться, когда Анжелика стала заметно беременной", – цитирует Агутина журнал StarHit.