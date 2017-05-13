Самбурская устроила скандал из-за упреков на съемках

Актриса Настасья Самбурская поделилась со своими подписчиками видео со съемочной площадки нового шоу "Генеральная уборка". На записи она устраивает скандал в ответ на замечания съемочной бригады.

"Набравшись опыта на передаче, выслушав от режиссера и операторов тысячу упреков, прочтя миллион комментариев о своей актерской профнепригодности, теперь хочу присоединиться к порядочной строительной бригаде, для совместного проведения досуга по укладке ламината, окрашиванию стен и выкорчевывания пней с садовых участков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик Настасья Самбурская. Сообщение она сопроводила хэштегом #РабочиеМоменты.

На записи актриса устроила скандал в ответ на замечание съемочной бригады и просьбу "нормально войти в кадр". Впрочем, дальнейшие события показали, что все это лишь небольшой юмористический ролик. Когда Самбурская стала показывать, что "нормально почистила зеркало" она случайно едва не свалило его на пол. На помощь поспешил оператор и инцидент не мог не вызвать смеха у всех участников.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Май 13 2017 в 2:25 PDT

Впрочем, эта накладка не помешала Настасье Самбурской продолжить "скандалить" и требовать курицу, которая, якобы, положена ей по райдеру. Поклонники пришли в настоящий восторг от ролика и по достоинству оценили юмор актрисы. "Ахаха. Жжешь!👍👍👍👍👍👍", "Сумасшедшая Настя", "аааааа, Самбурская ты лучшая. ржу не могу!!!!!", "😆😆😆😆😆😆😆", – наперебой делились впечатлениями комментаторы.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Май 12 2017 в 10:59 PDT

До этого актриса выложила на своей страничке Instagram еще один юмористический ролик со съемочной площадки. На нем она обрабатывала пол в квартире и убеждала зрителей, что на передаче ведущие сами выполняют всю грязную работу. Тут же она признавалась, что устала и просила закончить работу при помощи бригады мигрантов. Впрочем, закончила ролик Настасья Самбурская словами о том, что у нее не только получается выполнять подобную работу, но это ей еще и нравится. Актриса якобы задумалась о завершении карьеры и вступлении в строительную бригаду.