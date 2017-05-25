Крик о помощи Настасьи Самбурской

Настасья Самбурская опубликовала пост, в котором обратилась к подписчикам. Актриса попросила вместо цветов приносить на ее спектакли корм для кошек.

"Уважаемые поклонники моего театрального творчества, за все годы работы в театре я получила от вас нереальное количество цветов. Я их просто обожаю! Вот тут на фото – двухдневный улов. Так вот о чем я хочу попросить вас... Давайте сделаем доброе дело вместе? Я не знаю, сколько стоит букет, но явно не дороже пачки корма для котят, кошек или собак, ведь так? Кто собирается в июне на спектакли? Давайте без цветов, давайте с кормом? А я уже передам его через волонтеров самым нуждающимся приютам!" – предложила интернет-пользователям Самбурская.

Поклонники оценили благородный поступок и поддержали ее: "Вы такая молодец! Вы настоящая, и это очень круто", "Браво! Спасибо за помощь животным", "Цветы, увы, завянут, а животные будут накормлены. Анастасия, это отличная идея", "Самбурская – такая молодец! Настя, люблю тебя", "Настасья, какая же ты умничка. Заботишься о собаках и кошках. Уважаю очень тебя".

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Май 24 2017 в 1:02 PDT

Не обошлось и без тех, кто добавил ложку дегтя, обвинив Самбурскую в нерациональности и непредусмотрительности. Как, мол, зрителей пустят в театр с таким количеством корма. Некоторые выразили негодование по поводу того, что Настасья помогает кошкам, а не людям: "Почему животным помощь, а не детям? Я понимаю, у каждого свои предпочтения, но все же!" В ответ сердобольные подписчики звезды напомнили, что людям помогает государство, а о животных может позаботиться только человек.

Напомним, что это не первая благотворительная акция Самбурской. Актриса недавно утроила распродажу своей обуви – все вырученные средства были направлены на стерилизацию и лечение бездомных животных.