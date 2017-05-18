Дочь Навки обругали после эфира

Старшая дочь прославленной спортсменки Татьяны Навки Александра Жулина начала карьеру телеведущей. Однако зрителям не понравился ни ее внешний вид, ни манера ведения передачи.

Вначале старшая наследница олимпийской чемпионки Татьяны Навки Александра Жулина серьезно занималась теннисом. Однако девушка получила серьезную травму, в результате которой на карьере теннисистки можно было поставить крест. Но Жулина не растерялась и решила попробовать свои силы в музыке – она записала несколько песен и даже сняла клипы.

Но и на этом предприимчивая Александра не остановилась. Теперь старшая дочь Навки покоряет телевидение. Жулина стала лицом развлекательного канала МУЗ-ТВ. Каждый вторник Саша представляет в PRO-Новостях обзор новых клипов.

На официальной страничке телеканала в Instagram появилась фотография Жулиной. На снимке девушка запечатлена в белой блузке в крупный черный рисунок и яркой красной юбке. Завершили образ черные лодочки и распущенные волосы.

Однако зрителям, судя по комментариям, работа Александры Жулиной не понравилась. Более того, некоторые подписчики придрались даже к внешнему виду наследницы Татьяны Навки. "Туфельки велики🙈", "Такая красотка где стилист. Васильев ау", "Смотреть невозможно, ну нет у нее способностей вести передачи, зачем родители суют своих детишек?", "бабосики правят миром🤐Юркисы и Стеши Маликовы поют и она поет, почему нет?🤷🏻‍♀️🙅🏻", "лучше б продолжала играть в теннис, а не лезла в этот грязный шоу-бизнес..." – выразили свое мнение пользователи Сети.

Публикация от Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv) Май 16 2017 в 6:52 PDT

Интересно, что Александре очень не нравится, когда о ней говорят как о дочери Татьяны Навки и Александра Жулина. "Она еще очень юная, поэтому, как и любой подросток, смущается и стесняется известных родителей, – рассказывала ранее в интервью Навка. – Сценическое имя Алексия – это тоже сочетание ее скромности с недетским желанием всего добиться самой, без помощи мамы и папы, хотя Саша во всем со мной советуется".