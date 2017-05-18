Дочь Навки обругали после эфира
Вначале старшая наследница олимпийской чемпионки Татьяны Навки Александра Жулина серьезно занималась теннисом. Однако девушка получила серьезную травму, в результате которой на карьере теннисистки можно было поставить крест. Но Жулина не растерялась и решила попробовать свои силы в музыке – она записала несколько песен и даже сняла клипы.
Но и на этом предприимчивая Александра не остановилась. Теперь старшая дочь Навки покоряет телевидение. Жулина стала лицом развлекательного канала МУЗ-ТВ. Каждый вторник Саша представляет в PRO-Новостях обзор новых клипов.
На официальной страничке телеканала в Instagram появилась фотография Жулиной. На снимке девушка запечатлена в белой блузке в крупный черный рисунок и яркой красной юбке. Завершили образ черные лодочки и распущенные волосы.
Однако зрителям, судя по комментариям, работа Александры Жулиной не понравилась. Более того, некоторые подписчики придрались даже к внешнему виду наследницы Татьяны Навки. "Туфельки велики🙈", "Такая красотка где стилист. Васильев ау", "Смотреть невозможно, ну нет у нее способностей вести передачи, зачем родители суют своих детишек?", "бабосики правят миром🤐Юркисы и Стеши Маликовы поют и она поет, почему нет?🤷🏻♀️🙅🏻", "лучше б продолжала играть в теннис, а не лезла в этот грязный шоу-бизнес..." – выразили свое мнение пользователи Сети.
Интересно, что Александре очень не нравится, когда о ней говорят как о дочери Татьяны Навки и Александра Жулина. "Она еще очень юная, поэтому, как и любой подросток, смущается и стесняется известных родителей, – рассказывала ранее в интервью Навка. – Сценическое имя Алексия – это тоже сочетание ее скромности с недетским желанием всего добиться самой, без помощи мамы и папы, хотя Саша во всем со мной советуется".
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