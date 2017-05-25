Беременная Орбакайте бросилась спасать больного отца

О том, что у Миколаса Орбакаса проблемы с сердцем, близкие тщательно скрывали от его дочери, певицы Кристины Орбакайте. Ведь артистка ждала ребенка.

Несмотря на развод своих родителей, певицы Аллы Пугачевой и литовского артиста Миколаса Орбакаса, Кристина Орбакайте сумела найти баланс между ними, распределив внимание к ним поровну. А сегодня, 25 мая, получает свою долю любви и сама Кристина, ведь у нее день рождения. Востребованной исполнительнице исполнилось 46 лет.

Журналисты связались с отцом артистки, чтобы взять у него комментарий, и тот вспомнил, как не хотел рассказывать Кристине о своих серьезных проблемах с сердцем, ведь она была беременна. "Несколько лет назад я перенес операцию на сердце. До последнего я скрывал от дочери болезнь, не хотел ее беспокоить. А потом, когда меня забрали в больницу, Кристина случайно узнала нехорошие новости от моей жены Марины. А так бы я сам не стал беспокоить Кристину, потому что дочь была беременной, ждала Клавусю. Я не хотел Кристину волновать. Знал, что она будет переживать", – поведал Миколас.

Так и случилось. Узнав о болезни отца, Орбакайте кинулась ему на помощь, предложив обратиться за помощью к израильским специалистам. "Очень здорово она меня поддержала в трудную минуту. Да и вообще по жизни всегда помогает", – цитирует отца Кристины сайт "Комсомольская правда".

В день рождения Орбакас пожелал дочери здоровья. "Хочу, чтобы и в семье у Кристины всегда было все хорошо. У моего старшего внука Никиты сейчас непростая пора – скоро свадьба. Хочу, чтобы и у Никитки все сложилось в семье и в работе.И чтобы у Дени с Клавусей все благополучно сложилось в жизни. У Кристины много забот, хозяйство у нее большое, за всем нужно уследить. Я счастлив, что у меня такая доченька хорошая. Спасибо ей", – признался литовский артист.