Кристина Орбакайте о новом семейном статусе

Борисова взывает о помощи из нарколечебницы Максакова изуродовала себя Шейк показала фигуру Дочь Навки зажгла с Ди Каприо Дом-2

Выбор читателей

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Беременность изуродовала Марину Анисину
Почему у Андрея Малахова нет детей
Звезда "Дома-2" показала ужасные синяки перед свадьбой
партнеры
Среда 24 мая
Лента новостей
14:58
Блогер показал дизайн iPhone 8 на видео
14:42
Как спасти глаза от гаджетов
14:38
Киеву почудилась мировая популярность украинского языка
14:36
Семь способов экономии на интернет-шопинге
14:27
Украинский дизайнер устроила истерику из-за российского флага
14:09
Знаменитая актриса умерла в возрасте 44 лет
14:03
Володин разъяснил суть поправок в закон о реновации
13:52
Москвичам увеличили размер пособия на ребенка
13:46
Land Cruiser 200 Executive White: представительский внедорожник
13:39
В Москве снова выпадет снег
13:34
Школьница выставила на продажу девственность ради машины и учебы
13:32
Известные продюсеры расскажут о карьере в Голливуде
13:20
Названы сроки начала президентской предвыборной кампании в России
13:19
Российский квас подменяют газировкой
13:16
Навального уличили в экономической безграмотности
13:00
Дума призовет ОБСЕ защитить права граждан Украины
12:55
В Москве придумали новый способ борьбы с пробками
12:39
Пользователей мессенджеров лишат анонимности
12:38
Организаторов "групп смерти" посадят надолго
12:37
Как организовать вечеринку на свежем воздухе
12:35
Москвич устроил погром в офисе на 1,6 миллиона
12:34
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
12:25
Госдума делает выборы еще более прозрачными
12:24
Райкина полечили на 500 тысяч
12:22
Для жаждущих поклониться святым мощам развернули полевые кухни
11:58
Вампиры заводят "подружек" из корысти
11:55
Установлена окончательная причина крушения Ту-154
11:48
Ученые открыли неизвестное ранее полезное свойство шоколада
11:34
В Турции машина насмерть сбила россиянку
11:31
У Серебренникова случилось новое несчастье
11:28
Колин Ферт бежит от брекзита в Италию
11:15
Звезду Comedy Club задержали в Петербурге
11:09
Названа причина смерти внука Сталина
11:04
Разительные перемены во внешности Билана
10:46
Усманов – Навальному: Тьфу на тебя еще раз
10:31
Хитрые белорусы наладили реэкспорт в Россию санкционной рыбы
10:29
В центре Москвы Maybach атаковали "коктейлем Молотова"
10:19
На Кольцевой линии метро произошел сбой
10:10
Пресняков будет жить на кладбище после свадьбы
10:01
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью
10:00
Эрдоган наступил на старые грабли в отношениях с Россией
09:42
В Москве четверо грабителей с топором напали на водителя
09:24
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
09:19
Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике
09:14
Появилось фото террориста из Манчестера
09:11
При пожаре в центре Москвы сгорели 28 машин
08:41
Скончался внук Сталина
08:39
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
08:31
Меланья Трамп продолжает публично унижать мужа
08:15
Киев готовит Москве "особый подарок" ко Дню России
07:58
Машина скорой перевернулась на МКАД
22:25
Серьезная болезнь лишила Верку Сердючку детей
22:03
Каково быть ударным вертолетом над Мосулом (видео)
21:59
Шредер дал немцам совет насчет России
21:54
Две женщины в сауне забили мужчину молотком
21:44
Нападение террористов в Филиппинах попало на видео
21:42
Как правильно составить план посадок и сделать огород красивым
21:25
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
21:18
Пентагон отказался от украинских союзников
21:01
В мире стали рождаться кристальные дети
20:52
Как прошла встреча родителей Фриске с ее сыном Платоном
20:45
К выходным в Москве похолодает до нуля
20:38
Какая кошка пробежала между Гузеевой и Сябитовой
20:33
ОНФ подвел итоги работы активистов за три месяца
20:23
США подкладывают свинью под "Турецкий поток"
20:21
Брошенная молодая жена Казаченко молит о помощи
20:06
Расследование Навального опровергли неоспоримыми фактами
20:03
Что прячут в ковчеге с мощами Николая Чудотворца
19:52
Самый скандальный президент прервал визит в Россию
19:44
Крик души новой супруги оскандалившегося Казаченко
19:41
Бывший жених Собчак покинул Россию после коррупционного скандала в театрах
19:24
Окончательное обвинение Улюкаеву официально подтвердили
19:05
Планета Земля произошла от космического пончика
18:37
Молодая певица беременна от 58-летнего помощника Путина
18:35
Иностранцев восхитил воронежский тверк (видео)
18:14
Найден источник внеземной жизни
17:58
Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о своем состоянии
17:44
Мария Максакова откровенно об убийце мужа
17:43
Украинское телевидение наплевало на Порошенко
17:35
Подросток пытался зарезать жертву ограбления ножницами
17:35
Праймериз "ЕР" выходят на финишную прямую
17:32
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
17:31
Как Стэнли Кубрик снимал "Сияние" с Николсоном
17:22
Яна Недзвецкая: "Я все держу под контролем"
17:12
Первый канал оштрафовали на 600 тысяч
16:54
Театральную Москву сотряс коррупционный скандал
16:49
Эксист-М сделала ставку на IsNext
16:47
Зейналова накричала на известного ведущего
16:46
Лесную амнистию рассмотрят по новым правилам
16:38
"Джеймс Бонд" Роджер Мур умер от рака
16:32
Наташа Королева не хочет слышать о внуке
16:30
Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
16:18
Киев призвал Навального возглавить Майдан в России
16:15
Второе чтение закона о реновации пройдет 9 июня
16:13
Напуганная Елизавета II обратилась к народу после теракта
16:09
На юго-востоке Москвы загорелся двухэтажный дом
16:01
Трампа у Стены Плача подняли на смех
15:56
46-летняя Лера Кудрявцева о беременности
15:51
Депутаты доработают закон об отзыве гражданства
15:49
Виторган решился на ограбление
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте о новом семейном статусе

Кристина Орбакайте. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Кристина Орбакайте высказалась о будущей свадьбе своего старшего сына Никиты Преснякова. При этом известная певица призналась, что спокойно относится к роли бабушки.
прочитано 1060 раз

По словам Кристины Орбакайте, в новом семейном статусе "нет ничего страшного". "Но мне кажется, что Никита и Алена должны дорасти сами до роли родителей, они пока еще дети. А внуки будут называть меня бабушкой или как-то по-другому – это мы решим, когда будет кому называть", – отметила Кристина.

ПО ТЕМЕ

Орбакайте вынуждена прятаться от мужа

Пресняков об изменах в браке с Орбакайте

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Орбакайте прокомментировала скорую свадьбу сына, которая намечена на конец июля. "Никита – максималист. И, несмотря на свою рок-натуру, он в душе мягкий и пушистый романтик. Почувствовал, что хочет семью. Девушка хорошая, зовут Алена. Дай Бог, чтобы все у него получилось. Перед его глазами стоят примеры нашей жизни. А семейная жизнь у нас неоднозначная, мы расставались, потом вновь кого-то встречали. Он мечтает о том, чтобы у него были единственная в жизни свадьба и жена – раз и навсегда", – рассказала исполнительница.

По словам артистки, она будет "идеальной" свекровью. "Молодые знают, что они хотят, спросят совета – дам. Если нет, то все равно, наверное, такова женская материнская натура, захочу что-то посоветовать, но обязательно буду себя контролировать. Да и Никита сам по натуре такой, что к чему-то он прислушается, а к чему-то нет", – цитирует Кристину Орбакайте Woman`s Day.

Между тем 25 мая певица отмечает день рождения. Артистке исполнится 46 лет. На этот раз, в отличие от предыдущего, юбилейного, года, Кристина не намерена закатывать грандиозный праздник. Свой день рождения артистка проведет в узком кругу в Лос-Анджелесе.

К своему возрасту Орбакайте относится философски. "Для меня этот день всегда праздник. Не думаю о грядущем взрослении, воспринимаю этот день как начало моего появления на свет. Возраст ощущаешь только тогда, когда видишь, как подросли твои дети. Мама моя вообще убеждена, что после 60 отсчет возраста идет назад. И эта правильная установка",  убеждена артистка.

Автор: Наталья Аряева24 мая 2017, 14:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко

567

комментарии

Политика

Киев готовит Москве "особый подарок" ко Дню России
Пентагон отказался от украинских союзников
Шредер дал немцам совет насчет России
Трампа у Стены Плача подняли на смех

Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте о новом семейном статусе
Светлана Пермякова рассказала о раке кишечника
Жена Прилучного готовится к пластической операции
Елена Летучая борется с чудовищным ожирением

Проишествия

Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью
Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике
Появилось фото террориста из Манчестера

Lifestyle

Райкина полечили на 500 тысяч
У Серебренникова случилось новое несчастье
Колин Ферт бежит от брекзита в Италию
Бывший жених Собчак покинул Россию после коррупционного скандала в театрах
Шоу-бизнес

Дочь Навки зажгла с Ди Каприо на элитном курорте

Александра Жулина появилась в компании звезды "Титаника"
Общество

Установлена окончательная причина крушения Ту-154

Глава Минобороны Сергей Шойгу пролил свет на декабрьскую катастрофу
Шоу-бизнес

Жена Прилучного готовится к пластической операции

Актриса недовольна своей внешностью и готова на решительные меры

Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте о новом семейном статусе

Певица дала откровенное интервью

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Разительные перемены во внешности Билана
Трогательный танец Нагиева и Яковлевой
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой

Спорт

Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге

Регионы

Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru