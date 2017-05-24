Кристина Орбакайте о новом семейном статусе

Кристина Орбакайте высказалась о будущей свадьбе своего старшего сына Никиты Преснякова. При этом известная певица призналась, что спокойно относится к роли бабушки.

По словам Кристины Орбакайте, в новом семейном статусе "нет ничего страшного". "Но мне кажется, что Никита и Алена должны дорасти сами до роли родителей, они пока еще дети. А внуки будут называть меня бабушкой или как-то по-другому – это мы решим, когда будет кому называть", – отметила Кристина.

Орбакайте прокомментировала скорую свадьбу сына, которая намечена на конец июля. "Никита – максималист. И, несмотря на свою рок-натуру, он в душе мягкий и пушистый романтик. Почувствовал, что хочет семью. Девушка хорошая, зовут Алена. Дай Бог, чтобы все у него получилось. Перед его глазами стоят примеры нашей жизни. А семейная жизнь у нас неоднозначная, мы расставались, потом вновь кого-то встречали. Он мечтает о том, чтобы у него были единственная в жизни свадьба и жена – раз и навсегда", – рассказала исполнительница.

По словам артистки, она будет "идеальной" свекровью. "Молодые знают, что они хотят, спросят совета – дам. Если нет, то все равно, наверное, такова женская материнская натура, захочу что-то посоветовать, но обязательно буду себя контролировать. Да и Никита сам по натуре такой, что к чему-то он прислушается, а к чему-то нет", – цитирует Кристину Орбакайте Woman`s Day.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Май 21 2017 в 6:38 PDT

Между тем 25 мая певица отмечает день рождения. Артистке исполнится 46 лет. На этот раз, в отличие от предыдущего, юбилейного, года, Кристина не намерена закатывать грандиозный праздник. Свой день рождения артистка проведет в узком кругу в Лос-Анджелесе.

К своему возрасту Орбакайте относится философски. "Для меня этот день всегда праздник. Не думаю о грядущем взрослении, воспринимаю этот день как начало моего появления на свет. Возраст ощущаешь только тогда, когда видишь, как подросли твои дети. Мама моя вообще убеждена, что после 60 отсчет возраста идет назад. И эта правильная установка", убеждена артистка.