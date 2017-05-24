Пресняков будет жить на кладбище после свадьбы

Как полагают журналисты, после свадьбы Никита Пресняков и Алена Краснова будут жить в подмосковном особняке. Примечательно. что на территории есть даже кладбище.

Никита Пресняков более чем завидный жених. Он не только происходит из именитой семьи, но и владелец весьма элитной недвижимости. У молодого исполнителя есть собственные апартаменты в центре Москвы и дача в поселке Малые Бережки, которая отошла ему после переезда бабушки Аллы Пугачевой в замок к Максиму Галкину.

Особняк находится в Истринском районе Подмосковья. Трехэтажный дом площадью 1000 квадратных метров расположен на участке в 50 соток. В особняке есть баня, джакузи, спортзал, на участке – проход к частному пляжу и даже молельня. Однако особую пикантность представляет собой соседство Преснякова с... кладбищем домашних животных, которое расположено на том же участке. Там похоронены любимые собаки Аллы – доберман Ирма и джек-рассел-терьер Покемон, компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой состоится 27 июля 2017 года. Дату выбирал сам певец. Никита признался, что верит в магию чисел и уверен, что цифра семь принесет счастье в его семью. "Мы не хотим звать очень много гостей, то есть будут только близкие, родственники, друзья. Больше нам никто не нужен", – рассказала Краснова в недавнем интервью. Однако даже самых близких набралось порядка 200 человек, из них не меньше 50 человек – родственники со стороны жениха.

Алла Пугачева невесту Преснякова одобрила и готова принять ее в семью. "Вначале очень боялась, стеснялась. Но это было зря. Очень открытый, светлый человек", – поделилась своими впечатлениями о встрече с Примадонной Алена.

