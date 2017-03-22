Невеста Преснякова рассказала о родах за границей

Никита Пресняков и его невеста Алена Краснова готовятся к свадьбе. Влюбленные всерьез подошли к созданию семьи – они уже запланировали двоих детей, а Алена уже выбрала для них имена.

Никита Пресняков сделал предложение своей давней возлюбленной Алене Красновой в ее день рождения. Родственники с радостью восприняли весть о помолвке и скорой брачной церемонии. "Мне о свадьбе Никиты рассказал сын Володя. Я обрадовался – Никите уже пора жениться. Я в 19 лет женился, мой Вова тоже завел семью примерно в таком же возрасте. Дело хорошее, пора бы и Никитке нам правнуков подарить. Плюс ко всему мне нравится его невеста Алена. Красивая и добрая девочка", – сообщил журналистам саксофонист Владимир Пресняков.

Любопытные репортеры умудрились выяснить подробности будущей свадьбы и прочих семейных планах влюбленных. Так, представители СМИ полагают, что Алена выберет платье авторства известного дизайнера Веры Вонг, чьими услугами с удовольствием пользуются голливудские знаменитости.

Краснова и Пресняков мечтают о детях. "Мы хотим мальчика и девочку", – приводит слова Алены сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на личный аккаунт девушки в одной из популярных социальных сетей. Более того, невеста Никиты уже подобрала имена для будущих детей. "Из мужских имен мне нравятся Марк, Макар, Савелий, Линар, Кристофер, Адам. А дочку хочу назвать Евой. Хотя мне еще нравятся Стефания, Вивьен и Мия", – поделилась Краснова.

Алена даже запланировала собственные роды. Причем наличие Никиты рядом с ней в этот важный момент девушка не считает обязательным. "Я бы предпочла на своих родах видеть маму, которая уже все знает. Мне так было бы спокойнее", – призналась Краснова, отметив, что хотела бы родить за границей.

По словам Алены, она выбрала Никиту не из-за его высокого статуса или потому. что он член влиятельной известной семьи. "Мне его деньги и слава не нужны, меня родители и так хорошо обеспечивают. Мне в Никите понравилось, что он простой. И я встречалась бы с ним, даже если бы он не был известным. Никита очень обаятельный, веселый, да еще и с мозгами – это вообще редкость", – отметила Алена Краснова.