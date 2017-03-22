Бывшую жену Казаченко поздравляют с рождением ребенка

Бывшую жену пева Вадима Казаченко Ольгу поздравляют с рождением ребенка. Поводом стала фотография девушки, на которой та заснята без живота.

Как полагают многочисленные подписчики официальной странички Ольги Казаченко в социальной сети Instagram, бывшая супруга некогда популярного исполнителя Вадима Казаченко родила первенца. Поводом для таких догадок стала свежая фотография экс-жены артиста, на которой та позирует в вечернем платье и... без живота.



Поклонники сделали вывод, что Ольга подарила Вадиму ребенка и немедленно бросились поздравлять ее. "Поздравляю вас! Удачи, сил, здоровья вам!", "Оленька! Поздравляю Вас! Счастья Вам, малышу и покоя!!!💖", "Вам и вашему ребёнку желаем много счастья, здоровья и благополучия! Поздравляем!!!🎊🎉 💐", "главное и настоящее твое счастье – малыш! Береги его и отдай ему всю себя!", "Спокойных ночей тебе, сильная женщина! Ты теперь мама, ребеночек твой мир! Пусть мужик в лес идет! Ты невероятно красивая, невероятно умная и тактичная! Счастья вам! А тебе еще и мужика сильного рядом, с мнением и волей!", "Поздравляю вас ,спокойных ночей и молочных рек вам 🍼🍼🍼" – рассыпались в комплиментах и пожеланиях подписчики.

Пока Ольга никак не ответила на комментарии фанатов. Если она действительно родила, то для нее это первый ребенок. Отметим, что Ольга подарила малышу жизнь уже будучи свободной женщиной. Напомним, в начале года стало известно, что Казаченко официально женат на 35-летней Ольге Мартыновой и она ждет от него ребенка. Но в феврале Гагаринский суд Москвы признал брак исполнителя с 35-летней Ольгой фиктивным и аннулировал его.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Мар 19 2017 в 5:37 PDT

"У них не было совместного быта и семьи, на основании этого суд признал брак недействительным. То есть, если брак аннулирован, юридических последствий не будет, поскольку нет совместно нажитого имущества", – пояснил журналистам адвокат Казаченко.

