Из-за поступка Пугачевой у ее подруги вывалилась челюсть

Многолетняя приятельница Аллы Пугачевой поэтесса Карина Филиппова тяжело больна. Примадонна регулярно навещает подругу, а недавно певица сделала то, от чего у Филипповой буквально вывалилась челюсть.

На протяжении многих лет поэтесса, автор многих песен Аллы Пугачевой Карина Филиппова страдает из-за диабета. Женщина даже лишилась ног из-за серьезного заболевания, у нее упало зрение. Однако поэтесса не теряет оптимизм, ведь рядом с ней не только супруг, художник Борис Диодоров, но и подруга Алла Пугачева.

"Когда я прочла ей стихотворение, где есть такие строчки: "Пошли мне Бог достойно умереть…", Алла как отрезала: "Не смей умирать, ты мне нужна!" Она меня очень поддерживает, у нас давно установилась какая-то мистическая связь… Чувствую, что ей сейчас необходимо, чтобы я была в рабочем состоянии. Первым делом, когда Алла приехала в гости и села у изголовья кровати, она включила песню "Я сегодня, возможно, заветы молчанья нарушу…" – рассказала Филиппова.

Удивлению поэтессы не было предела. "У меня буквально вывалилась челюсть! 20 лет назад писала для нее эти стихи… Но она тогда отказалась их брать. А сейчас, видимо, повзрослела. Исполнила восхитительно, потрясла меня! Когда Алла ушла, говорю мужу: "Поставь ее еще раз!" А Боря мне: "Так на телефоне же включала, с собой увезла". Я и не знала, что так можно", – цитирует приятельницу Пугачевой Starhit.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Май 9 2017 в 5:11 PDT

Более того, сейчас Филиппова и Пугачева работают над новой музыкальной композицией. "Вот за нее я пока неспокойна. Пока у Аллы не совсем получается, но мы вместе доведем до ума. Песня – про ее судьбу, характер. Постеснялась сказать это Пугачевой лично, но признаюсь: всю жизнь я писала из расчета, что это может спеть только она. Мои песни – для нее", – призналась поэт-песенник.

Филиппова и Пугачева знакомы пять десятилетий. По словам Карины, Алла пришла к ней 18-летней девушкой с просьбой предсказать ее будущее. Тогда Филиппова сразу определила, что Пугачева станет звездой. В дальнейшем их пути часто пересекались.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Май 10 2017 в 12:23 PDT

Однако когда поэтесса заболела, она не стала просить помощи у Примадонны. Филиппова объяснила: "Да мне ничего и не требовалось. Мы тайно пережидали это нелегкое время на даче в Саратовской области, все делал мой великий муж, никакой нужды не испытывали. Сейчас я благодарна ей и за помощь, и за то, что она своей энергией, вниманием поддерживает во мне жизненные силы. В ближайшие дни снова жду ее в гости".