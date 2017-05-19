Неузнаваемая Пугачева потрясла россиян
Пользователи Сети поразились, насколько за эти годы изменилась Примадонна. Будто два разных человека. Алла Борисовна и сама признала, что между тем периодом жизни и сегодняшним днем уже целая пропасть.
"Пионерка!!! Будь готов! Всегда готов! Знала бы я тогда к какой жизни меня готовила судьба и этот девиз пионера", – ностальгически подписала ретро-изображение Пугачева.
Потрясенные увиденным подписчики певицы кинулись восторгаться. "Милая", "Красивая девочка))) Сразу видно было тогда, что КОРОЛЕВА))))♡♡♡", "Серьезная", "Очень стильная)", "Какая моднаяааа", "Кто– бы тогда мог подумать,что из этой девочки вырастит мировая Звезда !!!!", "Вы как всегда превосходны,даже в этих прикольных очечах!!!!!" – засыпали комплиментами любимицу россияне.
Многие отметили, что на снимке Алла дико похожа на свою дочь Кристину Орбакайте. Журналисты даже откопали черно-белый портрет наследницы Примадонны, чтобы подчеркнуть поразительное сходство двух женщин, не особо заметное сейчас.
Другие настаивают, что на Пугачеву сильно похож ее внук. "Никита – копия вы, или мне показалось?", "Точно, женская версия старшего внучка", – умиляются комментаторы. Третьи и вовсе увидели в Алле гордость отечественного кино Светлану Ходченкову.
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