Необузданное мотовство Киркорова возмутило поклонников

Поп-король, как говорят, потратил на юбилей более 40 миллионов рублей. Но ведь и повод весомый – 50 лет.

Празднование юбилея Филиппа Киркорова стало, пожалуй, самым масштабным светским событием года. Десять концертов в Кремле, грандиозный банкет на тысячу персон, приглашение в качестве развлечения для гостей легендарного Хампердинка... Как говорят, поп-король потратил на торжество более 40 миллионов рублей.

Сам он точную цифру не сообщает, говорит лишь, что "очень дорого по нынешним временам". Но подсчитать легко. Только приглашения со встроенными видеоэкранами обошлись артисту миллионов в пять – каждая такая открытка стоит в районе 5 тысяч рублей. Плюс аренда Кремлевского дворца – артист снял его почти на месяц, чтобы отрепетировать шоу и подготовить банкетный зал. Его аренда, если верить информации промоутеров, обходится примерно в 1,2 миллиона рублей в день. А банкет на тысячу человек, а трехметровый 400-килограммовый вращающийся торт, а декорирование зала золотыми ананасами и цветами!.. Ну и приглашение спеть перед гостями легендарного 80-летнего Хампердинка стоит дорого – он, как говорят, берет за концерт в районе 200 тысяч евро.

Словом, размах у Киркорова был королевский. Никто из его коллег ничего подобного, конечно, не делал, и этот юбилей непременно войдет в историю. Трудно назвать известную персону, которая бы не была замечена в банкетном зале Кремлевского дворца.

Но вот многие простые люди – поклонники – мотовством Филиппа возмущены. "Хвастовство, лицемерие, самолюбование", "Лучше бы эти 40 миллионов отдал сиротам, престарелым, бездомным", "Он не мог не устроить фейерверк из своего дня рождения. Любит лесть! А тусня и рада! Вообще это вакханалия какая-то!", "Пир во время чумы", "Одно дело – нам посидеть, выпить и закусить с близкими, а другое – выеживаться на 40 лямов!" – комментируют они новость о праздновании Киркоровым 50-летия.