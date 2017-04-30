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Шоу-бизнес

Неожиданные откровения друзей Киркорова в его юбилей

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Поп-король принимает поздравления с 50-летием. Этот день впору объявлять всероссийским праздником.
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Сегодня Филипп Киркоров разменял шестой десяток. Позади – юбилейные интервью, фотосъемки и телеэфиры. Шумиха была такая, что казалось: 30-е апреля вот-вот объявят национальным праздником. Сегодня – финальный аккорд торжеств. Вечером в Кремле поп-король закатит грандиозный – на две тысячи гостей – банкет. Но звездные коллеги с раннего утра начали поздравлять юбиляра и делиться раритетными снимками.

Игорь Николаев, композитор, певец:

Вот оно, утро 30-го! Желаю тебе выдержать сегодняшний бесконечный день: миллиарды поцелуев, тонны подарков, километры поздравительных текстов и зашкаливающих оваций! Мысленно с тобой.


Валерия, певица:

Ты выдающийся артист, живущий сценой, музыкой, творчеством. С годами ты не только не сбавляешь обороты, но наоборот набираешь их. Ты по-прежнему остаешься неутомимым "работоголиком". Вообще, в тебе сразу вместе уживаются много, казалось бы, несовместимых качеств: ты – чувствительный и дерзкий, можешь быть резким и вместе с тем по-детски трогательным, ты как лед и пламя в одном лице. Тобой восхищаются, ненавидят, преклоняются, обожают, но равнодушных нет. Ты ставишь высокую планку и заставляешь многих других на тебя равняться. Убеждена, этот юбилей явится началом нового этапа в твоей творческой жизни. Успокоенность – не твой конек. Будем ждать новых сюрпризов. Удивляй нас, Филипп! Ты – артист с большой буквы, но жизнь – не только сцена. Желаю тебе каждый день твоей жизни испытывать радость отцовства, пусть будут счастливы твои дети и все близкие. Вечером поздравим уже лично. Сил тебе для преодоления главной дистанции этого забега.


Иосиф Пригожин, продюсер:

С Днем рождения! С первой пятидесяткой! Мы с тобой знакомы уже 30 лет. Разное случалось: радовались вместе, ссорились, мирились, трудились, но что бы ни было – жизнь тем и прекрасна, что мы входим часто в неожиданные виражи. Ты не только прекрасный артист, но и крутой продюсер. Ты идешь вперед и только вперед с высоко по-королевски поднятой головой, это не может не восхищать. 


Ани Лорак, певица:

С днем рождения, мой дорогой! Мир знает и любит большого Артиста, а я счастлива, что знаю и люблю большого Друга! Ты всегда поддерживаешь и оберегаешь людей, кто дорог тебе! Сколько талантов в тебе, сколько терпения, трудолюбия и безоговорочной преданности профессии. Ты – уникальный! Будь счастлив и любим всегда! Пусть бесконечно звучит сладкая музыка аплодисментов, ведь это и есть твоя жизнь!


Сергей Лазарев, певец:

Знаю тебя уже много лет – так много пройдено и пережито. Спасибо за все советы и за поддержку! Я счастлив, что могу называться твоим другом. Знаю тебя и на сцене и вне ее! Ты сумасшедший артист в хорошем смысле этого слова! Ты загораешься и всегда доводишь дело до успешного завершения, ты ставишь высочайшие планки и с легкостью их берешь! Ты для многих являешься примером и кумиром. Не уставай творить и радовать всех нас! Я желаю тебе всего только самого замечательного и доброго! И пусть твои чудесные Мартин и Алла-Виктория будут здоровы и счастливы! От всей души, с днем рождения!


Митя Фомин, певец:

Это было как будто не с нами, это было как будто не со мной, но в далеком 2000-м году группа HIFI объезжала многочисленные американские города. В Лос-Анджелесе нас легко и красиво подхватил Филипп Киркоров под наши усталые белы рученьки и показал тот город совершенно с другой стороны. С тех пор я знаю тебя, Филипп, не только как успешного, громкого, яркого Артиста, но и как замечательного человека и очень внимательного друга! Как ты написал мне пару дней назад, в 50 жизнь только начинается! Что ж, в таком разе у тебя несколько жизней! Будь счастлив и приумножай то, что у тебя есть на данный момент! Пусть страна радуется вместе с тобой в этот вечер!


Яна Чурикова, телеведущая:

Если бы тебя не было, тебя стоило бы придумать. Но ты есть! Да, ты непростой. Но ты и не должен быть простым. Ты вообще никому ничего не должен. С юбилеем, Фил! Загадала, что выложу это селфи сегодня, когда вся лента – в тебе, иначе и быть не может.


30 апреля 2017, 10:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Филипп Киркоров

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