Подарки Киркорову из Кремля вывозили грузовиками

Российский поп-король отметил 50-летие. Таких торжеств Москва давно не видела!

Таких торжеств Москва давно не видела. Да и видела ли вообще. Весь цвет и свет российской культуры и шоу-бизнеса собрался в Кремлевском дворце, чтобы петь оссаны и слагать панегирики Филиппу Киркоров. Юбиляр лично обзвонил каждого из тысячи приглашенных и отправил роскошные приглашения,

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Апр 30 2017 в 8:32 PDT

О них стоит сказать особо. Это были открытки со встроенным внутрь видеоэкраном, на котором автоматически начинало воспроизводиться записанное приветствие от Филиппа. Стоимость одного такого приглашения, как удалось выяснить, приближается к 5000 рублей. Таким образом, только на приглашения у Киркорова ушло около 5 миллионов.

А выкрашенные золотом ананасы в качестве оформления зала, а шампанское рекой, устрицы и прочие деликатесы! Говорят, на угощения гостей ушло еще около десяти миллионов. Плюс аренда главного зала страны, плюс приглашение для увеселения собравшихся легендарного Энгельберта Хампердинка... В итог, по слухам, Киркоров вбухал в праздник более 40 миллионов рублей

Публикация от Inna Malikova (@innamalikova) Апр 30 2017 в 1:46 PDT

Апофеозом праздника стал вывоз огромного 400-килограммового торта. Это произведение кондитерского искусства создал Ринат Агзамов. Вращающаяся корона с бриллиантами из карамели, буква "Я" в центре – гости ахнули от восторга.

Публикация от Ольга Кохасс (@doctorkoxass) Апр 30 2017 в 3:44 PDT

Разумеется, перед каждым из приглашенных встал вопрос: что дарить человеку, который может позволить себе закатывать такие грандиозные банкеты. "Накануне юбилея у меня все спрашивали, есть ли у меня подарочный лист. – рассказал артист корреспонденту Dni.Ru. – Это такой тренд. Да, это просто, удобно, облегчает приглашенному на торжество задачу по выбору подарка. Но мне так неудобно! Тем более у меня много чего есть".

"Для меня самое важное, что пришли все гости, которых я позвал, – друзья, коллеги. И тут возникла проблема. Я совместил место проведения концерта с местом проведения банкета, и пронести подарки – картины да сервизы – сложно. Может быть, кто-то подарит машину, а может, самолет. Ма-а-а-ленький самолетик – это моя мечта! Просил всех только не дарить мне одежду и обувь – я и так живу в гардеробе", – улыбнулся артист.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Апр 30 2017 в 8:39 PDT

Что же дарили артисту? Президент поздравил Киркорова с юбилеем в телеграмме и подписал указ о его награждении орденом почета с формулировкой "за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность". Сын Киркорова Мартин и дочь Алла-Виктория нарисовали портреты папы.

Публикация от Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova) Апр 30 2017 в 4:15 PDT

Вообще же подарков было столько, что из Кремля пакеты и букеты вывозили на грузовых машинах. Шоколад ручной работы, украшения, элитная косметика, картины, вазы – Филипп еще долго будет открывать и рассматривать презенты.