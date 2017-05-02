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Пугачева хочет похоронить Ленина

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Вокруг вождя мирового пролетариата Владимира Ленина разгорелись споры, суть которых сводится к одному: хоронить или не хоронить его тело. Алла Пугачева выступила в пользу первого варианта.
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Алла Пугачева не единожды была в Мавзолее, в котором уже 93 года находится тело Владимира Ленина. После посещения вождя пролетариата, Примадонна высказала свою точку зрения относительно "вечного вопроса" – предать земле или нет дедушку Ленина. "Обязательно нужно похоронить! Я думаю, что с ним уже все попрощались", – цитирует Пугачеву "Собеседник".

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Алла Борисовна Пугачева певица

Солидарна с Аллой и ее коллега, певица Анита Цой. "Я думаю, большинство людей считают именно так, как Алла Пугачева. Это издевательство над бедным дедушкой Лениным. Он уже послужил нашему народу столько времени! Раньше Ленин был иконой, идолом, которому все поклонялись. Но сейчас наступило совсем другое время. Конечно, его можно было сохранить как музейный экспонат. Но зачем? Его душа уже отлетела, а тело лучше предать земле", – заявила видевшая дважды Ленина Цой.

Татьяна Буланова пошла еще дальше и даже предложила похоронить Ленина на его родине – в Ульяновске (бывший Симбирск). "Человек должен быть похоронен по всем христианским канонам. Пусть он будет покоиться на своей малой родине. Честно говоря, я считаю, это самое правильное решение. Я один-единственный раз была в мавзолее в 1991 году. И у меня остались не самые приятные впечатления. Я не понимала: как это человек лежит, а все на него смотрят и проходят мимо. У меня даже начался нервный смех! Я подумала: "Какое это несчастье для человека – вот так лежать!" Понимаю, что Ленин на Красной площади – это бренд, наш символ. Но мы все-таки не китайцы", – выразила свое мнение Буланова.

Напомним, ранее в Госдуме разработали законопроект о юридическом механизме захоронения вождя мирового пролетариата. Авторами документа стали представители "Единой России" и ЛДПР.

Автор: Наталья Аряева2 мая 2017, 11:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева хорошеет с каждым годом

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