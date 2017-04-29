Раскрылась связь Пугачевой и Трампа

Киркоров сообщил любопытные подробности контактов певицы и миллиардера-политика. Оказывается, американский президент является поклонником российской Примадонны.

В архивах многих российских звезды есть снимок, на которых звезда запечатлена в компании Дональда Трампа. В ту пору, когда эпатажный миллиардер еще не был президентом Соединенных Штатов Америки, он приезжал в Россию по делам бизнеса. Проводил, например, тут финал всемирного конкурса красоты. Вот наши артисты и нафотографировались с ним.

Но Филипп Киркоров познакомился с Трампом много раньше остальных артистов. "В 1994 году мы с Аллой Борисовной были первыми артистами, которых Дональд Трамп пригласил к себе в казино "Тадж-Махал" с концертом, – рассказал Филипп. – С этого года и началась наша дружба с Дональдом. И я за него искренне переживал и болел, хотел, чтобы он победил на выборах. Никто не верил – по-моему, только я один, и еще один человек верил в то, что Трамп победит".

"А еще Дональд Трамп был и остается большим поклонником Аллы Борисовны", – признался певец интервью проекту "ОК на связи". Певец не уточнил, есть ли в фонотеке у Трампа пластинки Пугачевой. Но если будет возможность, он непременно подарит главе Америки всю большую коллекцию. Как в свое время презентовал Мадонне один из своих дисков.