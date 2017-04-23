Массажист случайно выдал Орбакайте тайну Пугачевой

Певица была удивлена неожиданным решением матери выйти замуж. Никаких предпосылок для ее нового брака не было.

Филипп Киркоров стал героем программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Прошедшие в студию гости рассказали немало личных историй из жизни певца.

Например, мама Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова поведала, почему Киркоров женился на Алле Пугачевой именно в Северной столице. "В 94-м Филипп был уже большой звездой. Но с бракосочетанием все равно возникли сложности, – призналась Нарусова. – Просто в ЗАГСе существовал испытательный срок с момента подачи заявления до регистрации брака. И как-то после концерта мы пошли ужинать в грузинский ресторан. Киркоров стал жаловаться, что не совпадают графики, что есть этот испытательный срок. Да и паспорта с собой нет, чтобы жениться немедленно".

Но тут взял слово муж Людмилы Борисовны – тогдашний мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. "Он сказал, что у него есть полномочия регистрировать без ожидания моряков дальнего плавания и тех, кто улетает в Арктику и Антарктику. А если Киркоров женится на Пугачевой, это будет похлеще полета в Арктику и Антарктику вместе взятых", – вспомнила мама Ксюши Собчак.

Папа певца Бедрос Киркоров на следующее утро с московским поездом передал паспорт. В Питерском Дворце бракосочетания #1 в этот день отменили все регистрации и Киркоров расписался с Пугачевой. Интересно, что последним про это событие стало известно старшей дочери Примадонны Кристине Орбакайте. "Я была на массажном столе и вдруг эта новость! Я как всегда узнала все последней!", – вспомнила Орбакайте.

Напомним, брак Аллы и Филиппа продлился одиннадцать лет. Пугачева потом назовет его своей главной ошибкой. А Киркоров будет вспоминать кпк о самых счастливых мгновениях жизни.