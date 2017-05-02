В Сети появились редкие семейные фотографии Фриске. Младшая сестра покойной певицы показала трогательные снимки.

Накануне, 1 мая, юбилей отметила мать покойной певицы Жанны Фриске Ольга. Фотографии, сделанные во время семейного торжества, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала ее младшая дочь Наталья. Редкие кадры она сопроводила таким текстом: "Любимая моя мамуля, родная моя, поздравляю тебя с днем рождения!!! Я хочу пожелать тебе самого крепкого здоровья!!! Хочу пожелать тебе терпения, и все что ты сегодня загадаешь я тебе обещаю что это обязательно сбудется!!!! Я тебя люблю родная моя❤️💋👑🌈"

В честь круглой даты Ольге преподнесли ее любимые ромашки. А еще поздравить именинницу с юбилеем съехались прочие родственники. Их семейное фото Наталья также выложила в своем аккаунте. "Мама рада, это первый день рождения за 4 года, когда она улыбнулась...приехали внуки ее родной старшей сестры.., это далеко не все внуки))) мы большая дружная семья)", – сообщила в подписи к фото Наталья.

Многочисленные подписчики немедленно откликнулись на опубликованные снимки. "Сердечно поздравляем!!! Мамочку!!! Главное. Крепкого крепкого здоровья!!!! Пусть самая заветная мечта поскорее сбудиться!!!! И побольше внуков!!!!!) в скором времени очень очень искренне желаем!!!!)💐💐💐", "С Днем Рождения! Приятно видеть улыбку на Ваших лицах! Всегда сопереживала Вашей семье и теперь улыбаюсь вместе с Вами. Улыбок Вам, Ольга Владимировна!", "Наталья вы прекрасная семья! Добавить бы еще Платошу , бабуля бы безгранично была рада ) уж Шепелев мог и порадовать бабушку)" – написали фанаты.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Май 1 2017 в 8:47 PDT

Действительно, на празднике лишь не было единственного сына певицы Жанны Фриске Платона. На протяжении многих месяцев, как утверждают родственники артистки, они не видели четырехлетнего малыша, хотя суд вынес решение о встречах с ним в их пользу.