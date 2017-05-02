Редкие семейные фотографии Фриске
Накануне, 1 мая, юбилей отметила мать покойной певицы Жанны Фриске Ольга. Фотографии, сделанные во время семейного торжества, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала ее младшая дочь Наталья. Редкие кадры она сопроводила таким текстом: "Любимая моя мамуля, родная моя, поздравляю тебя с днем рождения!!! Я хочу пожелать тебе самого крепкого здоровья!!! Хочу пожелать тебе терпения, и все что ты сегодня загадаешь я тебе обещаю что это обязательно сбудется!!!! Я тебя люблю родная моя❤️💋👑🌈"
В честь круглой даты Ольге преподнесли ее любимые ромашки. А еще поздравить именинницу с юбилеем съехались прочие родственники. Их семейное фото Наталья также выложила в своем аккаунте. "Мама рада, это первый день рождения за 4 года, когда она улыбнулась...приехали внуки ее родной старшей сестры.., это далеко не все внуки))) мы большая дружная семья)", – сообщила в подписи к фото Наталья.
Многочисленные подписчики немедленно откликнулись на опубликованные снимки. "Сердечно поздравляем!!! Мамочку!!! Главное. Крепкого крепкого здоровья!!!! Пусть самая заветная мечта поскорее сбудиться!!!! И побольше внуков!!!!!) в скором времени очень очень искренне желаем!!!!)💐💐💐", "С Днем Рождения! Приятно видеть улыбку на Ваших лицах! Всегда сопереживала Вашей семье и теперь улыбаюсь вместе с Вами. Улыбок Вам, Ольга Владимировна!", "Наталья вы прекрасная семья! Добавить бы еще Платошу , бабуля бы безгранично была рада ) уж Шепелев мог и порадовать бабушку)" – написали фанаты.
Действительно, на празднике лишь не было единственного сына певицы Жанны Фриске Платона. На протяжении многих месяцев, как утверждают родственники артистки, они не видели четырехлетнего малыша, хотя суд вынес решение о встречах с ним в их пользу.
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