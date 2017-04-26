Мать Фриске пытается растопить сердце Шепелева
О том, что встреча не состоялась, причем якобы по вине Дмитрия Шепелева, журналистам рассказал отец Жанны Фриске Владимир. "Шепелев согласился дать увидеть ребенка в субботу, накануне Пасхи. Но в назначенный день не отвечал на звонки. Ни предупреждения пристава, ни просьбы моей жены о встрече с внуком его не трогают", – заявил отец Фриске.
Сайт "Комсомольская правда" привел сообщения, которые отправляла Дмитрию Шепелеву супруга Владимира Ольга: "Добрый день Дима! Звоню тебе каждый день, телефон не отвечает или занят. Очень соскучилась по Платону! Прошу разрешить видеться с Платоном!" и "Добрый день Дима! Бабушка Оля очень соскучилась и просит встречи с внуком Платоном. Прошу не отказывать мне в моей просьбе. Годы уходят быстро...", а также сообщение, адресованное малышу в день его рождения: "Платошенька, с днем рождения тебя любимый мальчик!!Будь здоровым!!! Удачи и счастья тебе в этой жизни!!! Мы любим тебя и ждем тебя в гости!" (далее подписи родни).
Как отмечает издание, часть этих сообщений юристы Владимира Фриске приложили к жалобе, которую отправили в органы опеки, службу приставов, прокуратуру, добиваясь, чтобы Шепелева принудили выполнять решение суда.
Ранее на своей официальной страничке в Instagram шоумен объявил о достижении сына. Якобы Платон научился отвечать на телефонные звонки. Родня Фриске попросила поговорить с мальчиком хоть по смартфону, но тот проигнорировал их просьбу.
Напомним, день рождения Платон отметил в самом начале апреля. О том, как прошло празднество, точно неизвестно. Лишь в своем аккаунте в Instagram Дмитрий Шепелев опубликовал фото пирога, приготовленного по случаю четырехлетия мальчика. Позднее шоумен выложил снимок четырехколесного велосипеда, обрамленного шариками. Видимо, именно такой подарок преподнес любящий отец малышу.
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