Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье

Адвокат семьи Фриске Сергей Гроза высказался о претензиях, которые ему предъявил отец покойной певицы. Он объявил, что у него горе – умер родитель, и заявил, что все необходимые бумаги у него на руках.

Отец Жанны Фриске набросился на собственного адвоката Сергея Грозу. Мужчина обвинил юриста в краже почти трех миллионов рублей. Журналисты умудрились найти опального адвоката и взять у него комментарий относительно этой неприятной истории. Выяснилось, что сейчас в семье Грозы горе. "Я сейчас отца хороню", – коротко сообщил Сергей.

Что касается сотрудничества с отцом покойной певицы Жанны Фриске Владимиром, то Гроза не понял, в чем состоит претензия мужчины. "У меня все документы на руках. Готов к диалогу. Лично мне Владимир ничего не платил. Но есть люди, которые давали деньги за него, – его друзья, и это их взаимоотношения", – заявил адвокат.

Гроза предположил, что Фриске мог разозлиться на него после их разговора про его бизнес в Дубае. "Недавно он занялся продажей своего отеля. Просил проконсультировать, куда лучше вложить деньги за границей. На это я ответил, что являюсь патриотом своей страны и средства нужно переводить в Россию, и здесь же платить налоги", – цитирует Грозу Starhit.

Напомним, Сергей Гроза отстаивал интересы отца Жанны Фриске Владимира в борьбе за опекунство маленького Платона, сына покойной певицы. За услуги Грозы Фриске заплатил 2,7 миллиона рублей, однако адвокат дело проиграл. Более того, по словам Владимира, его адвокат состоял в сговоре с защитниками Дмитрия Шепелева, его оппонента.

"Изначально он запросил 50 тысяч долларов, я сказал, что у меня таких денег нет, но если надо – я по крупицам соберу. Мы договорились с ним на 35 тысяч долларов, потом еще в срочном порядке попросил 500 тысяч рублей для следователей. Моя дочка Наташа продала машину, мы и отдали деньги. Через какое-то время Гроза попросил еще 15 тысяч долларов", – рассказал Фриске в недавнем интервью.

В итоге, терпение Владимира лопнуло и он отказался платить адвокату, пока не появятся первые результаты. "В итоге адвокат проиграл наше дело. Более того, мне объяснили, что он спелся с адвокатом Шепелева и за мое дело вообще не боролся", – сообщил Фриске.