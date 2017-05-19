Шепелев потерпел фиаско

По информации информагентств, частично расходящихся в показаниях, Дмитрий Шепелев и представители семьи Жанны Фриске, в частности ее родители и сын Платон, 19 мая потерпели фиаско в Перовском районном суде. Ходатайство всех участников с просьбой прекратить разбирательство было отклонено.

Речь идет о скандальной истории с деньгами, собранными "Русфондом" на лечение Жанны от рака мозга. После смерти популярной исполнительницы часть финансовых средств исчезла со счетов. Теперь в этом темном деле разбираются юристы.

Ранее представители семьи Фриске и Дмитрия Шепелева, который жил с певицей и стал отцом ее сына Платона, попросили суд прекратить производство по иску "Русфонда". Все получили отказ.

Как передает РИА Новости, Перовский районный суд Москвы не стал прекращать дело о возврате основной части финансовых средств, выделенных на лечение певицы. Представители Шепелева, являющегося одним из ответчиков по делу, просили суд не только прекратить производство, но и назначить почерковедческую экспертизу подписей Жанны.

Однако судья Сергей Савостьянов 19 мая отказал юристам. "Ходатайство отклонить", – сказал он на заседании. "Суд считает невозможным прекращение производства по делу, так как это лишит стороны объективного разбирательства", – объяснил судья.

Адвокаты прояснили ситуацию, аргументировав, почему семья Фриске не признает иск "Русфонда". "Считаем его неправомерным и незаконным. Истцом не предоставлены должные документы для взыскания денежных средств", – заявили юристы в суде. Якобы у истца отсутствуют правомочия обращаться в суд.

Примечательно, что по информации ТАСС, в этом вопросе больше проиграли родители Жанны Фриске, особенно мать Ольга. Мол, именно их представителям было отказано в ходатайстве. Представитель Платона Шепелева также просил прекратить производство по иску.

"Мы считаем, что истцу следовало обратиться с иском к Ольге Фриске, так как деньги были обналичены именно ею за две недели до смерти дочери. Платон не вступал в наследование денежных средств", – пояснил представитель Шепелева.

Напомним, распри из-за собранных миллионов на лечение Фриске тянутся уже много месяцев. Благотворительный фонд заявляет, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, однако в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона.

Семья Жанны Фриске отвергает претензии. По данным "Русфонда", после смерти исполнительницы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.

Более того, недавно в судебном разбирательстве семьи Фриске и "Русфонда" произошел неожиданный поворот. Оказывается, у певицы был личный бухгалтер, который перечислял деньги на лечение за границу. Однако после смерти Жанны финансист уехала из России. Местонахождение женщины на данный момент неизвестно. Якобы поэтому и нет финансовых отчетов о лечении солистки "Блестящих".