Беременность изуродовала Марину Анисину

Марина Анисина, которая, предположительно, ждет третьего ребенка, сильно изменилась. К такому выводу пришли преданные фанаты прославленной фигуристки, а некоторые и вовсе заявили, что беременность ее изуродовала.

После развода Марина Анисина и Никита Джигурда буквально купаются в гармонии своих отношений. Эпатажный актер и прославленная фигуристка регулярно публикуют на своих страничках в социальной сети Instagram фотографии и видеозаписи, на которых демонстрируют идиллию. Пара много времени проводит не только друг с другом, но и со своими детьми: сыном Мик-Анжелем Кристом и дочкой Эвой-Владой.

Чуткие поклонники обратили внимание, что Марина Анисина буквально светится от счастья. А после того, как Никита Джигурда опубликовал видеозапись, на которой фанаты заметили округлившийся живот спортсменки, стало понятно, почему бывшие супруги переживают чуть ли не второй медовый месяц.

На все расспросы журналистов о третьей беременности Анисиной обычно словоохотливый Джигурда упорно отмалчивается. "На сей раз беременность – без комментариев", – заявил Никита. Однако преданным поклонникам Марины и так все очевидно. К тому же пара поделилась свежими фото, сделанными в детском магазине.

"Наследство мы получим в конце мая, в начале июня!😂Джигурда от радости чуть не скупил пол детского магазина! Спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает нас!!!😘" – написала Анисина рядом с фотографией, на которой запечатлена, предположительно, с прибором для приготовления детской смеси.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Май 15 2017 в 9:34 PDT

Следующая публикация фигуристки оказалась еще более интригующей. "Церковный иерарх, который венчал нас с Никитой и крестил наших деток, еще тогда убеждал меня, что у нас с Джигурдой будет минимум трое детенышей!😜" – оповестила Марина своих подписчиков.

Несмотря на то, что официально ни Анисина ни Джигурда не подтвердили, но и не опровергли информацию о беременности фигуристки, поклонники уверены, что Марина ждет третьего ребенка. Более того, по их мнению, интересное положение не самым лучшим образом отразилось на внешности "богини", как ласково называет экс-супругу Никита Джигурда.

"Мариночка, поздравляю!!!! Так рада, что у вас с Никитой будет еще ребеночек!!!! Но беременность Вас, простите, изменила....", "что-то беременность прям изуродовала Марину. Руки так опухли, да и лицо. Наверное девочка будет, вот и тянет красоту из мамы))", "Наверное она беременна, какая то опухшая... наверное точно!!! Живот постоянно прикрыт", – написали внимательные пользователи Сети.